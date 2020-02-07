Теперь все зависит от Верховной Рады

Документ предусматривает внесение изменений к существующему соглашению между Украиной и Беларусью

Как передает Politeka.net, об этом информирует пресс-служба Мининфраструктуры.

Отмечается, что важный документ был подписан вчера, 6 февраля, главой Мининфраструктуры Владиславом Криклием и министром транспорта Беларуси Алексеем Овраменко.

В частности, министры подписали протокол о внесении изменений в соглашение о международном автомобильном сообщении от 17 декабря 1992 года.

Этот документ предусматривает освобождение от разрешительной системы на автомобильные перевозки грузов и пассажиров в нерегулярном сообщении.

«Беларусь стала третьей страной, с которой подписана полная либерализация грузовых перевозок. До этого в мае 2016 года такой документ был подписан со Швейцарией, а в июне 2019 года — с Великобританией», — сообщил глава Мининфраструктуры Криклий.

По его словам, подписание этого документа — важный шаг для отрасли, ведь отсутствие барьера в виде разрешений предоставляет новые возможности не только для автомобильных перевозок, а и для развития товарооборота между Украиной и Беларусью.

Глава профильного министерства также отметил, что отныне перевозчики не будут зависеть от количества разрешений, и не будут терять время на их оформление. Это также уменьшит финансовую нагрузку для перевозчиков.

«Надеюсь, что Верховная Рада не будет медлить с ратификацией данного соглашения. Еще 2 года назад, двусторонние разрешения Республики Беларусь были в чрезвычайном дефиците, а подписание протокола нивелирует любые риски создания дефицита разрешений на этом направлении в будущем», — цитирует пресс-служба министерства Владислава Криклия.

Надо также отметить, что подписанный министрами документ обеспечит активизацию процесса двусторонних межгосударственных зв’связей между Киевом и Минском, который будет иметь положительный эффект, как для транспортной отрасли, так и для других сфер.

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