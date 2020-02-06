Владимир Путин всерьез испугался коронавируса, из-за чего дополнительным проверкам подверглись все, кто контактирует с президентом РФ

Российские журналисты выяснили, что в Кремле ввели ужесточенные правила досмотра участников всех мероприятий, на которых присутствует Путин. Известно, что специальный человек с тепловизором измеряет температуру всем присутствующим.

Эти сообщения подтвердил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. Он уточнил, что такие жесткие меры в Кремле связаны с эпидемией смертельного коронавируса.

В сети бурно отреагировали на попытки приближенных защитить Путина от страшной болезни.

«Хороший знак», «чихать на него!», «не удивлюсь если у него там есть люди которые еду пробуют, не отравлена ли она», «По заголовку кажется, что очаг вируса - он, т.к. температуру измеряют у контактирующих», «Беда обычно приходит к любому человеку оттуда, откуда он её не ждёт», «Это уже манечка...», «И спиртом медицинским всех посетителей ВВХ нужно предварительно основательно протирать. А то мало ли что? Интересно, ЛУКУ в Сочи проверять предварительно будут?», «Желаю хорошего вируса», «В таком возрасте это гарантированная смерть. В Китае пожилые дохнут как мухи», «Зараза к заразе не пристаёт», - пишут люди.

Отметим, ранее мы писали о том, что у президента РФ Владимира Путина может быть смертельное заболевание.

Такой информацией поделился Telegram-канал "Кремлевский мамковед".

Как утверждают авторы канала, инвестиционный форум в Сочи будет перенесен на неопределенный срок не из-за угрозы коронавируса, а из-за самочувствие Владимира Путина.

"Путин не раз принимал участие в работе инвестфорума, но на начало-середину февраля у него намечена внеплановая операция, которая двигает многие планы первых лиц государства. Конфиденты сообщают о тревожных настроениях в кабинетах", - говорится в сообщении.

Ранее тот же Telegram-канал сообщил, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в ходе своего визита в Москву привез тайно в страну несколько специалистов по онкологии.

Напомним, болезнь Путина прогрессирует, в Кремле переполох: "Все решится до конца февраля".

Как сообщала Politeka, Путин добил Лукашенко, нанесен удар по Беларуси.

Также Politeka писала, что Путин направил смертоносное оружие к берегам США: "Больше не в безопасности".