Стало известно, почему жена президента Украины Елена Зеленская появилась на приеме у Папы Римского в траурном наряде

После того, как фото с Ватикана облетело сеть, украинцы стали обсуждать странный наряд Елены Зеленской на встрече с понтификом. Люди сочли, что наряд первой леди был слишком траурным и гадали, с чем связан этот траур.

Однако, как выяснили журналисты, дело вовсе не в позиции Елены Зеленской, а в дресс-коде и традициях Ватикана. Согласно им, женщины должны приходить на встречу с Папой Римским в черном платье с черным кружевом (мантильей) на голове. Этот наряд символизирует траур по утрате светской власти Папой Римским.

Отметим, что большинство женщин, которые были удостоены аудиенции у понтифика, одевались именно так. В черном наряде Ватикан посещала жена президента США Мелания Трамп, жена канадского премьера Джастина Трюдо, а также жена экс-президента США Барака Обамы Мишель. По сути, наряд Зеленской был таким же, как у жены Порошенко во время ее визита в Ватикан. Марина Порошенко тоже была одета в черное платье, а ее голова была покрыта черным платком.

Добавим, что не все женщины посещают Ватикан в черном. Некоторым позволено надевать белый наряд – такого же цвета, как у Папы Римского. В белые наряды позволено одеваться католическим королевам, женам и вдовам католических монархов. Это своеобразный обычай Ватикана, который даже имеет свое название – «привилегия белого».

На данный момент в мире есть всего семь женщин, которые могут встретиться с Папой Римским, надев белый наряд. Среди них княгиня Монако Шарлен, королева-консорт Испании донья София Греческая и Датская, принцесса Марина из Неаполя и другие.

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