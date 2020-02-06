6 лютого дружині президента України Олені Зеленській виповнюється 42 роки

Життя першої леді за останній рік кардинально змінилося після перемоги її чоловіка Володимира Зеленського в квітні 2019 на президентських виборах. Politeka.net вирішила зібрати фото дружини президента: що вона "постила" у минулому, будучи частиною команди "Квартал 95".

До речі, після того, як Володимир Зеленський став головою держави, Олена поспішила видалити старий мікроблог в Instagram, залишивши тільки офіційний, а також "почистила" від старих постів акаунти в соцмережах Facebook і ВКонтакте.

Тим не менш, в мережу встигли просочитися знімки "колишньої" Зеленської, в тому числі і весільні. Нагадаємо, з Володимиром вони розписалися в 2003 році, а до цього зустрічалися вісім років. На фото наречений постав у сірому костюмі, а наречена в білій сукні з пишною спідницею і декором рожевого відтінку. На обличчях обох пустотливі посмішки.

Олена Зеленська багато років була автором текстів для "Квартал 95". Але все ж знаходила час для сім'ї. Донька Олександра з'явилася на світ у 2004 році, коли її тато вже почав підкорювати телебачення. До того моменту, коли в 2013-му у пари народився син Кирило, майбутній президент вже вважався головним артистом України.

Зеленська раніше часто ділилася кадрами відпочинку з друзями. Усміхнена і ненафарбована вона, здавалося, була цілком задоволена своїм життям.

У Олени завжди було багато приятельок, але її кращим другом залишався чоловік.

Раніше ми повідомляли, Володимир Зеленський розчулив українців зворушливим привітанням першої леді з днем народження.

"...Йти по життю на відстані дотику, не втрачаючи зв'язку ні на мить. Це і є людське щастя. Принаймні для мене. Тому що моє щастя – це ти», – написав у соцмережі президент.

Нагадаємо, Олена Зеленська вперше після катастрофи вийшла на зв'язок.

Як повідомляла Politeka, Олена Зеленська перестала виходити на зв'язок: "Не може оговтатися від трагедії".