Дружина президента України Олена Зеленська розповіла, що її новостворена сторінка в Facebook була заблокована через "підозрілої підвищеної активності"

Про це перша леді України написала на своїй сторінці в Instagram.

Відзначимо, 27 січня в Facebook з'явилася офіційна сторінка Олени Зеленської.

Перша леді повідомила передплатникам, що тепер буде робити інформативні публікації і писати лонгриды в соцмережі Facebook, а Instagram залишиться тільки для емоцій.

“Ласкаво просимо на мою Facebook-сторінку! Все про наших з командою ініціативах, проектах, планах і ході їх реалізації, заходи, візитах, робочих зустрічах – тут. А також – враження, відчуття, думки. Дякую, що ви зі мною!” – написала Олена Зеленська.

Проте її сторінка проіснувала всього кілька днів. Її миттєво атакували гнівними коментарями.

Перша леді вперше прокоментувала ситуацію. У своєму новому повідомленні в Instagram, Зеленська розповіла, що її сторінка в Facebook два дні перебувала в "зоні турбулентності", а потім була заблокована.

Незабаром її вдалося відновити разом з усіма публікаціями, але перша леді вирішила надалі спілкуватися з українцями в обох соцмережах.

Так, в новому пості Зеленська поділилася підсумками спілкування з керівниками Черкаської та Київської областей про поточний стан системи шкільного харчування.

"Комплексна програма впровадження збалансованого харчування буде спрямована насамперед на забезпечення в раціоні учнів достатньої кількості молочних і кисломолочних продуктів. Мова йде не тільки про незбираному молоці, але і про йогурти, ряжанка, кефір, сирі. У багатьох країнах ЄС така практика існує вже кілька десятиліть, а корисний вплив доведено дослідженнями стану здоров'я дітей", - написала вона.

Крім того, Зеленська анонсувала перевірку води в школах Київської області, а ще формування списку шкіл, що потребують негайного ремонту. В кінці публікації вона поцікавилася у своєї аудиторії думкою про введення "молочки" в школах.

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