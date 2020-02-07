Президент України Володимир Зеленський прилетів в столицю Італії Рим з дружиною на зустріч з прем'єром республіки Джузеппе Конте

Олена Зеленська вже встигла опублікувати перше фото по прильоту в Італію. Вона розмістила його у соціальних мережах. Про це пише Politeka.

Зеленська була в цей раз в чорному піджаку і чим-то рожевим під ним. Поруч спиною стояв Володимир Зеленський, швидше за все. На тлі можна побачити солдатів в парадних костюмах.

Зустріч проходить в Римі біля палацу Кіджі, що є офіційною резиденцією прем'єра Італії Джузеппе Конте.

Раніше ми повідомляли, що 6 лютого дружині президента України Олені Зеленської виповнилося 42 роки.

Життя першої леді за останній рік кардинально змінилася після перемоги її чоловіка Володимира Зеленського в квітні 2019 на президентських виборах.

До речі, після того, як Володимир Зеленський став главою держави, Олена поспішила видалити старий мікроблог в Instagram, залишивши тільки офіційний, а також "почистила" від старих постів акаунти в соцмережах Facebook і ВКонтакте.

Тим не менш, встигли просочитися в мережу знімки "колишньої" Зеленської, в тому числі і весільні. Нагадаємо, з Володимиром вони розписалися в 2003 році, а до цього зустрічалися вісім років. На фото наречений стояв у сірому костюмі, а наречена в білій сукні з пишною спідницею і декором рожевого відтінку. На обличчях обох пустотливі посмішки.

Повідомлялося, що Олена Зеленська повинна була знати, на що йде, коли її чоловік став президентом.

Журналіст прокоментувала ситуацію з масовим тролінгом сторінки першої леді України Олени Зеленської, в результаті чого сторінка була часо заблокована.

"Мене не цікавлять її почуття. Вибираючи всі принади влади, треба пам'ятати, що при цьому вибираєш і всі незручності і мінуси. В тому числі і публічність. І плату за цю публічність", - написала вона.

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