В Украине начались преследования тех, кто выступает против президента Владимира Зеленского.

Силовые структуры заводят уголовные дела на тех, кто критикует действующего президента. Подобные методы использовал Владимир Путин, сообщают на Youtube-канале Polithub (Чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Известного украинского художника Сергея Пояркова обвиняют в том, что он готовил покушение на президента. А майор ВСУ Роман Ковальов получил выговор за его пост в Фейсбуке, где военнослужащий высказывался против действующего главы государства.

Как стало известно, Поярков загремел на скамью подсудимых из-за оскорбления Зеленского. Его слова теперь интерпретируют как угрозу убийством.

Напомним, что СБУ подозревает Пояркова в том, что он якобы угрожал убить Владимира Зеленского. Служба безопасности вызвала блогера на допрос, после чего ему были предъявлены обвинения. Отметим, что пока суд отпустил Пояркова под личное обязательство, но судебное разбирательство продолжается. В случае обвинительного приговора, мужчине может грозить до 5 лет тюрьмы.

По мнению Пояркова, дело против него завели из-за его резкой критики президента. Он неоднократно резко высказывался о самом Зеленском и его семье. Подобные выпады в сторону главы государства Поярков позволял себе как в YouTube, так и в эфирах украинских телеканалов.

Как сообщает Polithub, глава СБУ Иван Баканов не видит ничего плохого в том, что СБУ всерьез занималась этим делом.

Ветерану АТО, майору Роману Ковалеву впаяли выговор за то, что он предложил Зеленскому уйти с должности. Обращение мужчина написал на своей странице в Фейсбук. Кроме этого, ВСУ не хочет продлевать с ним контракт на службу.

Также Polithub вспомнили про обыски СБУ в офисе «1+1» после обнародования скандальных пленок Гончарука. Кроме обыска на канале, провели обыски и изъятие техники в домах журналистов проекта «Украинские сенсации». Авторы канал считают, что следующие визиты Зеленского будут в Северную Корею и Москву, чтобы перенять опыт.

Напомним, что Поярков навлек беду на канал Порошенко: что наговорил скандальный ведущий о Зеленском.

Как сообщала Politeka, Поярков горько поплатился за шутки о Зеленском, до пяти лет тюрьмы: "хамовитый мальчик Вова".

Также Politeka писала, что Сергей Поярков втоптал в грязь 8 Марта: «вместо тампона».