Жорсткі слова про Володимира Зеленського призвели до того, що художником і блогером Сергієм Поярковим зацікавилася СБУ

Про це повідомляє "Эспрессо.TV".

СБУ підозрює популярного блогера, художника і телеведучого Сергія Пояркова в погрозі вбивством президенту України Володимиру Зеленському. Шевченківський районний суд Києва виніс перший вердикт у цій справі, відпустивши підозрюваного під особисте зобов'язання.

Раніше блогер заявив, що СБУ спочатку викликала його на допит в якості свідка, а потім йому було объявилено про підозру в загрозу заподіяння шкоди президентові України. Сьогодні по цій справі відбулося судове засідання.

Пояркову правоохоронці інкримінують статтю 346 (ч. 1) КК, за яку художнику загрожує покарання до п'яти років позбавлення волі. Стаття касатеся погроз вбивством, заподіяння шкоди здоров'ю, знищення або пошкодження майна щодо президента України.

Сам Поярков після винесення рішення суду пояснив, що його хочуть притягнути до відповідальності за неетичні висловлювання на адресу президента.

Відмітимо, в ефірі українського телебачення і в своїх блогах на YouTube Поярков неодноразово різко висловлювався про Володимира Зеленском і навіть його сім'ї.

Так, в одному з відео на YouTube Поярков назвав Зеленського "зеленим чебурашкою, хамовитым хлопчиком Вовою". Також Поярков вибухнув матюками на адресу президента за те, що той звертався на "ти" до бійцям АТО в Золотом.

В іншому скандальному епізоді Поярков в ефірі Прямого назвав Зеленського «тупим і маленьким чмятком», «маленьким криворізьким сцикунятком», а також зірвався на низку інших лайливих висловів про президента.

В результаті на канал надійшла скарга, яку отримала Нацрада по телебаченню і радіомовленню. Повідомлялося, що в програмі «Поярков News» посягає на честь і гідність Президента України Зеленського, ображає його сім'ю, окремих персонажів, етноси і держава, вживає нецензурну лайку. Зокрема, він називає президента "зелене чмо", Україну – "країною тупих індіанців" і так далі.

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