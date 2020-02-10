Команда Зеленского окончательно забыла о своих предвыборных обязательствах, о чем свидетельствует введение повышенных тарифов на доставку газа для населения и промышленности

Об этом в материале для Хвили рассказал директор Центра Антиолигархической политики Владимир Ларцев.

Он напомнил о том, что новая власть отказалась от проведения аудита результатов приватизации и, соответственно, реприватизации приобретённых коррупционным путём госпредприятий. По словам экспертов, тем самым команда Владимира Зеленского закрепила за украинскими олигархами монопольное право на преферентное использование природной ренты в различных отраслях украинской экономики. А это значит, что деньги простых украинцев снова будут бесконтрольно стекать в карманы олигархов.

Ларцев также напомнил о том, что в данный момент стратегические предприятия энергетической сферы в Украине, от которых зависит стабильность газового жизнеобеспечения промышленности и населения, находятся во владении олигарха Дмитрия Фирташа. По мнению эксперта, это представляет угрозы национальной безопасности Украины.

«Концентрация предприятий и полный контроль над ними позволили бизнес-структуре Фирташа провести несколько успешных «войн» с НАК «Нафтогаз Украины» и в итоге выбить из власти очень благоприятные условия работы, абонплату и высокие тарифы на доставку «голубого топлива», которые были по решению НКРЭКУ введены с 1-го января 2020 года», - подчеркнул Ларцев.

Он добавил, что нынешняя власть спустила на тормозах начатые ранее прокуратурой судебные процессы по востребованию ущерба, нанесённого государству из-за многолетнего бесплатного пользования региональными и местными газопроводами частными владельцами обл\горгазов. Кроме того, Кабмин Гончарука решил компенсировать олигарху «убытки» увеличением тарифов на доставку газа потребителям, несмотря на выписанный Антимонопольным комитетом штраф 16-ти обл/горгазам Фирташа.

«Введение новых повышенных тарифов на доставку газа для населения и промышленности является наглядным свидетельством того, что команда Зеленского, вопреки предвыборным заявлениям о необходимости деолигархизации страны, окончательно встала на сторону монополистического капитала и начала проводить откровенно антинародную политику», - подытожил Ларцев.

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