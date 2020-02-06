Умершему мужчине 10 лет назад прислали платежку за доставку газа на 150 гривен

Владимир Мысь умер много лет назад, но оказалось, что он все время исправно пользовался газом. АТ "Волыньгаз" решил прислать ему платежку за доставку газа на 150 гривен. Остается только гадать, куда они его доставляли. Об этом сообщает региональный портал "Полісся".

Такое могло произойти, если, например, человек умер, а дом не переоформили и продолжали пользоваться услугами родственники. Но вариант не подходит, так как в 2011 году жилую площадь Владимира уничтожил огонь, который и забрал жизнь человека. Остатки дома разобрали через некоторое время. Земля там ничем не занята сейчас.

Интересно, что "Волыньгаз" в прошлом году посчитал, что мужчина сжег 1600 кубов газа. Родственник погибшего не понимает, как это могло произойти и показал платежку журналистам, которая пришла от газовой организации.

"Несколько лет назад мы обращались к местным газовикам, объясняли ситуацию. Счета перестали приносить. Но тут снова, в январе, получили новый. Брату насчитали месячную плату за доставку газа более, чем на 150 гривен, которого он просто не мог использовать, ибо 10 лет, как мертвый. Если не верят, могу завести на кладбище, показать могилу. И что они там доставляют, а главное - куда? После пожара мы остатки дома разобрали, все коммуникации отключили работники районного газа сняли "гердееску", на газовой трубе поставили заглушку, пломбу. Сегодня там ничего нет, деревья ростут", - обьясняет мужчинаа.

Журналисты пытались после этого поговорить с представителями газовой службы. Но дозвониться к ним так и не смогли. При этом официальный ответ от "Волыньгаза" все еще ждут.

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