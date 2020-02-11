На сайте президента Украины Владимира Зеленского появился Указ о назначении нового руководителя Офиса президента

Как передает Politeka, согласно указу №48/2020 главой Офиса становится Андрей Ермак.

Владимир Зеленский уволил с должности руководителя Офиса главы государства Андрея Богдана и назначил на эту должность Андрея Ермака, который ранее занимал должность помощника президента.

Отметим, что об увольнении Богдана ряд СМИ сообщили еще 10 февраля. При этом в Офисе Президента игнорировали запросы журналистов на эту тему. Напомним, что Андрей Богдан стал главой ОП сразу же после избрания Зеленского президентом. Он был одной из самых противоречивых фигур в команде президента.

47-летний Андрей Ермак был одним из самых малоизвестных представителей команды Зеленского, но за короткое время приобрел статус ключевого помощника и советника. Именно Ермаку доверили международное направление, в том числе переговоры с Россией. С лета Андрей Ермак сопровождал Владимира Зеленского на международных встречах. В том числе, во время встречи с вице-президентом США Майклом Пенсом. Ермак представлял президента на встрече нормандской четверки.

В последнее время Ермак курирует переговоры с Россией. Он ведет диалог с новым представителем от РФ по украинскому вопросу Дмитрием Козаком. Как рассказывал Зеленский, Ермак возглавлял координационную группу по обмену пленными. В партии «Слуга народа» отмечают, что Ермак старается держаться подальше от групп влияния внутри партии, но более всего он близок к группе «Квартала».

Как сообщила «Украинская правда» со ссылкой на свои источники, именно Андрей Богдан попросил Зеленского об отставке. Также он разговаривал об уходе с должности со своими замами.

Кстати, Владимир Зеленский недавно признал наличие конфликтов в его команде. Он добавил, что эти разногласия мешают работать. Он подчеркнул, что команда ОП в любом случае будет терять людей, потому что нельзя жить в постоянном конфликте. Президент также добавил, что работает только с теми людьми, которым доверяет.

Напомним, что Зеленский рассказал о прорыве в переговорах с Россией и раскрыл свою миссию: «Это очень тяжело».

Как сообщала Politeka, у Зеленского расставили все точки насчет отставки Богдана: "Никогда не мог подумать...".

Также Politeka писала, что по мнению Ермака, популярность Кличко может еще много принести Украине.