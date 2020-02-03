Володимир Зеленський анонсував узгодження списків для повернення додому полонених українців найближчим часом

Президент України підняв це питання в понеділок, 3 лютого, під час спільного брифінгу з президентом Туреччини Реджепом Тайіпом Ердоганом.

Зеленський підкреслив, що вважає повернення полонених українців додому одним із своїх пріоритетних завдань.

«Обмін наших полонених, я б його назвав - повернення українських громадян додому, - це одне з наших пріоритетних глобальних завдань. Можна сказати, наша місія, з якою, мені здається, ми непогано справляємося», - підкреслив президент.

Він розповів про те, що переговори щодо обміну полоненими ведуться відразу по двох напрямах: у Мінську в рамках Тристоронньої контактної групи обговорюється повернення українців, захоплених бойовиками в ОРДЛО, а з Росією обговорюється в основному питання звільнення кримських татар.

Зеленський повідомив, що в Мінську українська сторона вже передала в роботу свій список. За словами президента, він дуже великий.

«Я думаю, найближчим часом будуть дати першої частини. Чому першою, бо дійсно там (в ОРДЛО) дуже багато людей. Другий трек - це розмова з російською стороною щодо обміну полонених, які перебувають в Криму або на території РФ. Там теж почалася робота. Я впевнений, що найближчим часом будуть дати. Вся наша команда над цим дуже важко, але все-таки працює», - підкреслив Зеленський.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що президент Володимир Зеленський домовився зі своїм колегою Володимиром Путіним про нову зустріч, яка пройде через кілька місяців.

Про це повідомив помічник президента Андрій Єрмак.

«Через 3 місяці буде зустріч. У Берліні, я сподіваюся, що так. Я сподіваюся, ми зробимо так, щоб Україна прийшла на цю зустріч з новим пакетом домовленостей, сподіваюся ми зробимо наступні кроки, щоб місцеві вибори пройшли за українським законодавством по всій території України в кінці жовтня», - зазначив він.

Нагадаємо, Зеленський домовився з Путіним, розкриті деталі нової зустрічі.

Як повідомляла Politeka, Зеленський попався на гачок Путіна, здійснена критична помилка.

Також Politeka писала, що рейтинг Зеленського впав до рекордного мінімуму, розкриті реальні цифри.