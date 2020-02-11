Андрій Богдан залишає посаду керівника Офісу президента України

Як передає Politeka.net, про це спершу поінформували Telegram-канали, посилаючись на свої высопокоставленные джерела.

Інформація про можливу відставку Андрія Богдана спочатку була опублікована Telegram-каналом "Новина".

"Інсайдерські джерела з ОП повідомляють, що з кабінету голови Офісу президента Андрія Богдана близько 18:00 почали виносити речі", – йшлося у вчорашньому повідомленні.

Через деякий час інформація про можливу відставку Андрія Богдана почала публікуватися іншими джерелами.

"Як би це не звучало, але Андрій Богдан таки зібрався у відставку. У нас є підтвердження вже від чотирьох не пов'язаних між собою джерел з оточення президента і самого Богдана. Однак офіційної інформації від Офісу, президента або поки ще голови ОП отримати поки не вдалося", – поінформував Telegram-канал "УП. Off the record".

За інформацією журналістів, заяву про відставку нібито вже зареєстрували в Офісі президента. Повідомляється, що Андрій Богдан також обговорював свою долю з першими заступниками.

Офіційного підтвердження інформації про відставку Андрія Богдана досі немає. На чутки також відреагував спікер Парламенту Дмитро Разумков.

В ефірі українського телеканалу він заявив, що не є особистим спікером Богдана і цю інформацію журналістам краще уточнити безпосередньо у голови ОПУ.

"Я не є прес-секретарем Богдана Андрія Йосиповича. Я думаю, що краще запитати в нього. Сьогодні у мене не було можливості з ним поспілкуватися, не можу це коментувати. Я думаю, що в нашій державі, завдяки нашим людям, можливо все. У свій час говорили, що Зеленський не може бути президентом. Проте всі бачать, хто саме сьогодні президент. Я, напевно, ніколи не міг подумати, що буду головою Верховної Ради України. Тому, можливо завжди. Однак, якщо бути коректним, я думаю, що треба не думати, а запитати", - резюмував Разумков в ефірі телеканалу.

Варто відзначити, що це вже не перший раз, коли в мережі з'являється інформація про відставку Андрія Богдана. Ще 1 серпня 2019 року ЗМІ поширили інформацію про те, що Богдан попросив Володимира Зеленського звільнити його від посади голови ОПУ.

Незабаром він заявив, що подібні документи підписали всі співробітники ОП і ні про яке звільнення мова не йде. Через деякий час цю ж інформацію підтвердив і сам президент.

Нагадаємо, що Пальчевський назвав Богдана головною загрозою для Зеленського: «Готовий принести в жертву».

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