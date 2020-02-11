Все это на зарплату в 500 евро

Нардеп от «Слуги народа» Андрей Холодов рассказал о том, что при своей невысокой зарплате украинские таможенники умудряются оставаться ключевыми покупателями недвижимости в Польше

Об этом депутат написал на своей странице в Фейсбук.

Он напомнил о том, что официальная зарплата сотрудником украинской таможни составляет около 500 евро (12-15 тыс. грн). Впрочем, это не мешает им массово скупать недвижимость в Польше.

«Если они будут и дальше «евроинтегрироваться» такими темпами – то скоро станут претендовать на покупку Big Ben или королевских дворцов в Лондоне. А Украина будет продолжать брать кредиты у МВФ и сокращать объемы субсидий для пенсионеров – в бюджете-то денег нет», - возмутился Холодов.

Он напомнил о том, что 12 февраля Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики заслушает руководителей структурных подразделений Государственной таможенной службы. Парламентарии планируют предложить им помощь в устранении коррупционных схем на таможне.

До этого Холодов рассказал о новых схемах контрабандистов на Одесской таможне.

Депутат от «Слуги народа» уже какое-то время следит за ситуацией на украинской таможне и сообщает о схемах, которые приводят к большим потерям для украинского бюджета. Холодов написал о том, что контрабандисты начали заводить новые подставные компании в связи с его расследованием.

«На днях я написал про схемы на Одесской таможне, назвал компании и даже номера деклараций. Контрабандисты сразу же отреагировали – начали заводить новые, не засвеченные компании.Так на Одесской таможне появилась ООО "Долароса"», - рассказал депутат.

Он отметил, что компания растаможивает товар и потом реализует его за наличку, а свой налоговый кредит продает.

«Эта игра очень печально закончится. И быстро. Я публично прошу налоговую и таможенную службы отреагировать на эту информацию. А организаторам схем передайте, что и о новых их «площадках» мы узнаем», - подчеркнул депутат.

Напомним, нардеп Холодов жестко осадил Нефедова за беспредел на таможне.

Как сообщала Politeka, нардеп Холодов ткнул Нефедова носом в миллионные убытки от таможни: «Все согласовано».

Также Politeka писала, что нардеп Холодов разнес Нефедова за катастрофу на таможне: "Надо срочно сажать...".