Нардеп Андрей Холодов рассказал о новых схемах контрабандистов на Одесской таможне
Депутат от «Слуги народа» уже какое-то время следит за ситуацией на украинской таможне и сообщает о схемах, которые приводят к большим потерям для украинского бюджета. Как сообщает Politeka, на своей странице в Фейсбук Холодов написал о том, что контрабандисты начали заводить новые подставные компании в связи с его расследованием.
«На днях я написал про схемы на Одесской таможне, назвал компании и даже номера деклараций. Контрабандисты сразу же отреагировали – начали заводить новые, не засвеченные компании.Так на Одесской таможне появилась ООО "Долароса"», - рассказал депутат.
Он отметил, что компания растаможивает товар и потом реализует его за наличку, а свой налоговый кредит продает.
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«Эта игра очень печально закончится. И быстро. Я публично прошу налоговую и таможенную службы отреагировать на эту информацию. А организаторам схем передайте, что и о новых их «площадках» мы узнаем», - подчеркнул депутат.
Он также раскритиковал главу Таможенной службы Максима Нефедова, который никак не реагирует на сообщения о преступных схемах в его ведомстве.
«Одно дело – печатать слайды, а другое – понимать, как работают таможенные брокеры и как нужно организовать систему контроля, чтобы перекрыть схемы», - заявил Холодов.
До этого мы писали о том, что нардеп заметил, что руководство таможни совсем не следит за действиями своих подчиненных. Об этом нардеп написал на своей странице в Фейсбук.
«Под носом у Нефедова, внаглую, буквально каждый день госбюджет обворовывают на тысячи и миллионы гривен. Учитывая, что центральный аппарат таможни проводит мониторинг и все видит, но ничего не делает – вероятно, что все это согласовано и кому-то даны разрешения на подобные дела», - заявил Холодов.
Напомним, нардеп Холодов ткнул Нефедова носом в миллионные убытки от таможни.
Как сообщала Politeka, нардеп Холодов разнес Нефедова за катастрофу на таможне: "Надо срочно сажать...".
Также Politeka писала, что нардеп Холодов рассказал, как бороться с контрафактными сигаретами: «Проблемы налицо».