Тысячи жизней в опасности из-за действий Асада и его союзников из России

Генсек НАТО осудил действия Российской Федерации и президента Сирии Башара Асада

Генеральный секретарь Североатлантического альянса (НАТО) Йенс Столтенберг заявил, накануне встречи министров обороны стран Альянса, о необходимости прекратить операцию сирийский войск в провинции Идлиб, из за которой гибнут невинные люди.

Ко всему прочему, Генсек НАТО с осуждением отнесся к ситуации в сирийской провинции Идлиб. Там из-за постоянных нападений на жителей провинции, а также непрекращаемых обстрелов, тысячи людей вынуждены сидеть дома.

"Мы призываем Асада и Россию, которая оказывает поддержку режиму, прекратить эти нападения, уважать международное законодательство. Это надо делать срочно, потому что люди страдают в момент, когда мы сейчас говорим. Поддерживаемый Россией режим Асада должен прекратить убийство невинных людей в Идлибе", - подчеркнул он.



Также ранее сообщалось, что поездка турецкого президента в Украину совпала с гибелью турецких военных в Идлибе от рук российских "ихтамнетов" и их союзников - армии Асада.

После трагических событий в Сирии он решил показать Путину, что может повлиять на позиции России именно там, где у Кремля не меньшие, а даже большие интересы, чем в Сирии и на Ближнем Востоке в целом.

Напомним, в России выдали финальную цель Путина в Украине.

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