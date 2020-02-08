Россия военным путем расширить оккупированные территории до границ Луганской и Донецкой областей



Таким мнением в интервью Апострофу поделился российский политолог Андрей Пионтковский.



Он уверен, что постепенное усиление конфликта на востоке Украины дело рук Кремля, чтобы попросту надавить на Киев. Финальная же цель противостояния – захват россиянами всей Украины.

"Мира нет, украинцев продолжают убивать. Кремль давит, чтобы Зеленский согласился на российское определение мира. А это, как говорят в Москве, присоединение Украины к ОРДЛО", - считает он.

Кроме того, политолог подчеркнул, что в РФ хотят, чтобы украинские войска ушли с линии разделения – и открыли двум армейским корпусам путь в Украину.

"Ведь в так называемой "конституции ОРДЛО" в декабре они уже обозначили свою первую цель – расширение территории ОРДЛО до границ Донецкой и Луганской областей", – заключил политолог.

Ранее, российский пропагандист, публицист и идеолог "русского мира" Сергей Кургинян заявил, что украинцы якобы не имеют своей идентичности, а все из-за того, что отделились от "Великой русской империи".

Пропагандист заявил, что, когда империя распалась на маленькие государства. То им пришлось придумывать свою идентичность, которой у них якобы никогда не было.

Ранее политолог Кирилл Сазонов заявил, что Донбасс вернется под украинский суверенитет исключительно формально.

Эксперт объяснил, что эти слова означают лишь то, что Киеву могут разрешить называть Донбасс Украиной, могут подарить возможность развесить государственные флаги, но по факту это все не будет нашей страной, а превратится в российский анклав, который будет полностью антиукраинским и криминальным.







