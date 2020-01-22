" И орден "За заслуги перед Отечеством" столяру, изготовившему волшебную скамеечку.", " Может Путя одел пынеходы?", "Фотограф - великий Мастер! Точно Героя получит!", "У нас президент без комплексов!", " на ла-бу-те-нах нах и в о**льных штанах", "Так каблы ж, камон" - писали в сети.

Ранее мы рассказывали о том, как раздетый Владимир Путин оконфузился перед Дмитрием Медведевым. В частности, лидер Кремля стал героем новой фотожабы после внезапной отставки правительства РФ во главе с Медведевым.

На карикатуре Владимира Путина изобразили с шапкой Мономаха, дающего пинка премьеру Дмитрию Медведеву. В кадре также можно увидеть потенциального главу правительства Михаила Мишустина, которого лидер Кремля держит на цепи.

Напомним, Путин подготовил РФ к новым боевым действиям

Как сообщала Politeka, Путин оконфузился с оружием "судного дня", россияне в ауте.

Также Politeka писала, что Путин оскандалился в прямом эфире, у россиян сдали нервы: "Я устал, я ухожу...".