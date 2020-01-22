Российского президента Владимира Путина подняли на смех из-за его роста
Как передает Politeka.net в сети показали странный снимок лидера РФ с американским дипломатом Джоном Болтоном.
"Джон Болтон — 176 см. Путин — 155 см. Кремлевский фотограф - Звезда Героя России.", - говорится в подписи к посту.
Но, как видно на фото, их рост оказался одинаковым.
Для пользователей сети это не стало новостью, так как уже неоднократно Владимир Путин попадал в конфузы с ростом.
Ранее мы рассказывали о том, как раздетый Владимир Путин оконфузился перед Дмитрием Медведевым. В частности, лидер Кремля стал героем новой фотожабы после внезапной отставки правительства РФ во главе с Медведевым.
На карикатуре Владимира Путина изобразили с шапкой Мономаха, дающего пинка премьеру Дмитрию Медведеву. В кадре также можно увидеть потенциального главу правительства Михаила Мишустина, которого лидер Кремля держит на цепи.
Напомним, Путин подготовил РФ к новым боевым действиям
Как сообщала Politeka, Путин оконфузился с оружием "судного дня", россияне в ауте.
Также Politeka писала, что Путин оскандалился в прямом эфире, у россиян сдали нервы: "Я устал, я ухожу...".