Путін знає, що відхід у відставку сприятливий для нього самого

Страх президента РФ Володимира Путіна виплив назовні, виявляється глава Кремля боїться повторити долю одного з найжорстокіших диктаторів в історії

Володимир Путіна затіяв масштабні перестановки у владі і зміни до Конституції, через те, що боїться повторити долю лівійського диктатора Муаммара Каддафі.

Таку думку висловила політолог з Московського центру Карнегі Тетяна Станова у розмові з німецьким виданням Süddeutsche Zeitung, додавши, що Володимир Путін просто хоче зробити свій відхід сприятливим для себе.

"В історії було багато випадків безславного закінчення автократії, яка довго зберігалася, і Путін був шокований страшним вбивством Муаммара Каддафі. Путін знає, що відхід у відставку сприятливий для нього самого", – вважає експерт з РФ.

Експерт підкреслила, що запропоновані поправки до Конституції якраз вказують на поступовий і підготовлений відхід Путіна з політики.

Вона висловила впевненість в тому, що Путін в будь-якому випадку не зможе утримувати владу в РФ, після того, як піде з посади президента. При цьому він міг і не йти у відставку, варто лише змінити у статті Конституції число, яке обмежує президентський термін. У цьому випадку Путін міг би знаходиться на президентській посаді, скільки душі завгодно.

Політолог вважає, що Путін не буде переписувати статтю в Конституції, яка обмежує президентські терміни. Надалі він просто стане головою Держради. В такому випадку формально він не буде у владі, але неформально буде впливати на РФ.

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Експерт не вірить, що новий прем'єр Російської Федерації Михайло Мішустін може стати наступником Володимира Путіна.

"Я ніколи не кажу ніколи. Адже хто знає, що буде через чотири роки. Може через чотири роки і можна буде назвати Мішустіна наступником Путіна. Але на сьогоднішній день Михайло демонстрував себе, як абсолютно чіткий менеджер", - вважає Пономарьов.

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