О Крыме придется забыть навсегда, если пустить воду на оккупированный полуостров

Журналист Роман Цимбалюк уверен, что Россия не закончит войну на Донбассе в обмен на пуск воды в Крым

По словам журналиста, ответ Москвы по воде будет таким: "да, берем, и вы забываете о Крыме навсегда".

Он добавил, что для начала нужно было бы поинтересоваться, что об обмене думают в России.

"По Донбассу – еще проще: нас там нет, но вы обязаны признать оккупационные администрации", – спрогнозировал Цимбалюк.

Журналиста удивляет, что кто-то в украинской власти считает, будто президент страны-агрессора хочет закончить войну.

"Почему часть украинской власти думает, что Кремль в принципе готов заканчивать войну и тем более уходить из оккупированных территорий? На основании чего делают такие выводы? Может, потому что Владимир Зеленский в глазах Путина "увидел" желание закончить войну. Это аргумент", – сыронизировал Цимбалюк.

Напомним, ранее Цимбалюк заявил, что Украине стоит серьезно заняться укреплением своей обороноспособности ввиду нового заявления пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

Журналист пришел к такому выводу после слов спикера российского президента о том, что политика РФ по отношению к Украине остается без изменений.

Он напомнил ответ Пескова на вопрос о том, можно ли считать замену российского "куратора" по вопросам Донбасса Владислава Суркова Дмитрием Козаком говорит о тм, что РФ идет на улучшение отношений с Украиной.

"Стратегия Кремля никогда не зиждилась на идеях противостояния с Украиной. И глава государства неоднократно говорил, что Россия выступала и выступает за налаживание отношений между двумя странами", – заявил пресс-секретарь Путина.

Именно в этих словах Цимбалюк увидел скрытый намек на то, что Россия не собирается выводить свои войска с территории Украины, и призвал власть сделать соответствующие выводы.

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