Украине стоит серьезно заняться укреплением своей обороноспособности ввиду нового заявления пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова

Такое мнение выразил украинский журналист Роман Цимбалюк в своем видеообращении на YouTube. (Чтобы посмотреть видео - проскролльте вниз)

Цимбалюк пришел к такому выводу после слов спикера российского президента о том, что политика РФ по отношению к Украине остается без изменений.

По мнению известного журналиста, такое заявление из страны-агрессора должно насторожить власти Украины, и заставить укреплять обороноспособность.

Журналист напомнил ответ Пескова на вопрос о том, можно ли считать замену российского "куратора" по вопросам Донбасса Владислава Суркова Дмитрием Козаком говорит о тм, что РФ идет на улучшение отношений с Украиной.

"Стратегия Кремля никогда не зиждилась на идеях противостояния с Украиной. И глава государства неоднократно говорил, что Россия выступала и выступает за налаживание отношений между двумя странами", – заявил пресс-секретарь Путина.

Именно в этих словах Цимбалюк увидел скрытый намек на то, что Россия не намерена выводить свои войска с украинских территорий, и призвал власть сделать соответствующие выводы.

"Получается, что Владимир Путин последние пять лет как раз и занимается тем, что "налаживает отношения" с Украиной. Почему это происходит таким странным образом, я не знаю. Потому что если ты хочешь налаживать отношения, то, наверное, странно отправлять в соседнюю страну людей решать военные вопросы, а потом пояснять, что там танки и артиллерия появляются от стран, которые "симпатизируют" оккупационным администрациям на Донбассе", – сказал журналист.

Он подчеркнул, что реакция властей Украины должна быть серьезной.

"А перед этим еще был Крым. И здесь масса каких-то взаимоисключающих моментов. Но Песков о чем говорит? Что политика меняться не будет. Путин дальше будет "улучшать отношения" с Украиной, чтобы не было противостояния. И в этом ключе я думаю, что украинским властям нужно развивать комплексы ПВО", – подытожил Цимбалюк.

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