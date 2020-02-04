Об этом факте мало кто помнит

Украинский журналист Роман Цимбалюк напомнил россиянам, кто подписывал капитуляцию Японии

Об этом журналист рассказал в своем авторском видеоблоге на YouTube, передает Politeka.net. Цимбалюк напомнил, что капитуляцию у Японии, которая стала последней точкой во Второй мировой войне, принимал украинец - Кузьма Деревянко.

Об этом забытом нюансе журналист решил напомнить в связи с тем, что российские пропагандисты обвинили Украину в искажении истории Второй мировой войны. Цимбалюк в ответ заявил, что Россия всегда использует один взгляд на исторические события. Поэтому, именно Россия постоянно искажает историю.

«Эти "товарищи" почему так бесятся? Потому что они предлагают исключительно один взгляд на исторические события – с точки зрения Москвы и того, что украинского государства независимого не было и быть не может», - отметил Цимбалюк.

По его словам, если разобраться в исторических нюансах, именно Украина как часть СССР является страной-победителем во Второй мировой войне.

"Кстати, капитуляцию Японии подписывал маршал Деревянко. Естественно, из Украины", – заявил Цимбалюк.

Он напомнил, что Кузьма Деревянко родился в селе Косеновцы в Черкасской области. Учился он тоже в Украине, окончив сначала Киевскую, а затем Харьковскую военные школы. Кузьма Деревянко является Героем Украины. Войну он закончил в звании генерал-лейтенанта.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский недавно тоже разозлил россиян озвученными историческими фактами. Во время визита в Польшу он заявил, что нацистский концлагерь Освенцим в 1945 году освободили украинцы – Львовская дивизия.

В России совместные заявления Зеленского и президента Польши Анджея Дуды вызвали настоящую истерию. Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков назвал слова украинского лидера оскорбительными. Также он намекнул, что такая позиция только навредит двухсторонним отношениям между странами.

Напомним, что Цимбалюк раскрыл жестокий план Путина по Украине: "Россия идет на...".

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