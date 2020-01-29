Несмотря на громкий провал Владимира Путина, Украине все равно придется жить рядом с Россией

Об этом рассказал журналист Роман Цимбалюк, передает Politeka.net ( чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Украинский журналист в эфире российской радиостанции Эхо Москвы решил в очередной раз подколоть Владимира Путина за провал с вымышленной "Новороссией", которую лидер Кремля пытался создать на оккупированных украинских территориях.

"Благодаря Богу, очевидно, так случилось, что мы с вами – соседи. И этот факт не может изменить даже Владимир Путин. Хотя попытки были. Вы же хотели одно время не с Украиной соседствовать, а с "Новороссией". Но сейчас от этого ушли", – потроллил Роман Цимбалюк.

По словам журналиста, который из-за работы вынужден жить в РФ, добавил что, несмотря на соседство, Украина никогда не сможет избавиться от того шрама, который появился в ее истории после 2014 года.

"Шрам никуда не денется. В учебниках украинских и российских история Крыма написана по-другому абсолютно. В украинских учебниках Россия является государством-оккупантом украинской земли", – резюмировал Роман Цимбалюк в эфире российской радиостанции.

Ранее мы сообщали о том, что Украина дорого заплатит за уступки Зеленского и его команды. По словам Романа Цимбалюка, последние заявления президента Украины Владимира Зеленского и его окружения о готовности к мирному урегулированию конфликта с РФ, играют против интересов нашей страны.

Он отмечает, что власть Украины повторяет о мире еще с избирательной кампании, но это не помогает Украине закончить вооруженный конфликт на Донбассе. Поэтому они уже стали заложниками собственных обещаний, ведь обещали мир, а его все нет и нет.

"Представитель "слуг народа" в Давосе в интервью российским СМИ начал оправдываться, что у нас точно нет военного плана по освобождению Донбасса. Об этом говорит и президент", – возмутился Цимбалюк.

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