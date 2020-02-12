Президент Украины Владимир Зеленский рассказал об отношениях с Владимиром Путином и перспективах дружбы двух стран

Об этом он заявил во время поездки Зеленского во Львовскую область, пишет русская служба Би-Би-Си.

Впервые президенты встретились в Париже в начале декабря прошлого года, до этого общались только по телефону. Зеленский рассказал о том, какое впечатление у него осталось после переговоров.

"Я уверен, что он меня понял, очень прозрачно понял. Кажется, что когда такой контакт, глаза в глаза, ты сразу понимаешь, кто перед тобой, что за человек. Вопреки всем данным разведки, мне кажется, что он меня понял. И он понимает, что надо закончить эту войну", - сказал Зеленский.

Украинский президент также дал понять, что, по его мнению, восстановление отношений между двумя странами на их прежнем, доконфликтном, уровне - это вопрос для будущих поколений.

"Время лечит раны. Для нынешнего поколения, я думаю, что самое сложное... Но Россия может сама этот вопрос сегодня начать решать. Если президенты сели за один стол и своим примером договорились, что, слушай, дальше так нельзя, достаточно, давай заканчивать войну. Я имею в виду именно этот уровень разговора: слушай, давай ты сам по себе, мы сами по себе. Но если у нас мир, то давай говорить о прагматических отношениях", - заявил Зеленский.

Отметим, украинский журналист Роман Цимбалюк заявил, что после назначения Андрея Ермака на должность главы Офиса президента Россия и Украина, как никогда стали близки.

Так, по его словам, после того, как Андрея Ермака, ранее тесно контактировавшего с российскими властями, назначили главой Офиса президента, президенты Украины Владимир Зеленский и России Владимир Путин стали ближе друг другу.

«Вопросы «отношений» Украины и РФ, как в старые времена, курируют исключительно администрации президентов. В Киеве - Ермак, в Москве - Козак. В довоенные годы так было всегда. Ответственность за все договоренности по вопросам войны и мира теперь будет лежать исключительно и лично на Зеленском», - заметил Цимбалюк.

Напомним, у Зеленского решили помочь Путину.

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