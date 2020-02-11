"В довоенные годы такая ситуация была всегда"

После увольнения Андрея Богдана влияние России на украинскую власть усиливается

Президент Украины Владимир Зеленский уволил Андрея Богдана с должности главы Офиса президента. На его место назначен Андрей Ермак. Эту новость прокомментировал украинский журналист Роман Цимбалюк.

Как сообщает Politeka.net, украинский журналист Роман Цимбалюк пишет на своей странице в Facebook, что теперь Россия и Украина, как никогда стали близки.

Так, по его словам, после того, как Андрея Ермака, ранее тесно контактировавшего с российскими властями, назначили главой Офиса президента, президенты Украины Владимир Зеленский и России Владимир Путин стали ближе друг другу.

«Вопросы «отношений» Украины и РФ, как в старые времена, курируют исключительно администрации президентов. В Киеве - Ермак, в Москве - Козак. В довоенные годы так было всегда. Ответственность за все договоренности по вопросам войны и мира теперь будет лежать исключительно и лично на Зеленском», - заметил Цимбалюк.



А в своем Телеграм-канале Роман Цимбалюк написал, что пресс-секретарь Путина Дмитрия Пескова подтвердил информацию о том, что замглавы администрации Путина Дмитрий Козак, часто контактировавший с новым главой Офиса Президента Украины Андреем Ермаком, который курирует «украинское направление».

Также ранее сообщалось, что Андрей Богдан может сменить Алексея Гончарука на должности премьер-министра Украины.

Такое мнение озвучил политический аналитик Андрей Вигиринский.

По его словам, Андрей Богдан не ушел с команды Владимира Зеленского. "Это человек, которому президент доверяет и он имеет все основания рассчитывать на то, что займет ключевую должность в стране. Такими кадрами не размениваются", - считает эксперт.

Напомним, стало известно о драме в личной жизни Андрея Богдана.

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