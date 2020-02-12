Тема о подаче воды в Крым снова «ожила» в украинском медиа-пространстве с подачи главы фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Давида Арахамии

Политик в эфире одного из телеканалов заявил, что такой шаг может стать картой обмена на вывод российских войск с Донбасса, а также подчеркнул, что, мол, водой будут пользоваться и украинские граждане, проживающие на территории аннексированного полуострова.

Насколько подобная инициатива опасна для Украины, буквально на пальцах объяснил Игорь Тышкевич, эксперт «Украинского института будущего» в своем видео на YouTube, передает Politeka.

По его словам, вода в Северо-Крымском канале никакого отношения к украинцам в Крыму не имеет. Население использовало максимум 10% воді из него. Она станет ресурсом для предприятий, отобранных Россией у Украины, а значит, будет служить экономической поддержкой оккупантов, поскольку пойдет на заводы, где выпускают военную технику и материалы для военного производства.

«Более того, это создаёт условия признания фактической принадлежности Крыма России и делает бесполезными даже попытки выноса вопроса аннексии Крыма на международные площадки», – подчеркивает Тышкевич. А там и снятие санкций не за горами, ведь зачем ЕС и США держать санкции, если Украина сама начнет обеспечивать украденный Крым ресурсами, фактически соглашаясь с его аннексией.

Эксперт указывает и на прямое нарушение закона в случае возобновления поставок воды в Крым. Ведь это предполагает заключение контракта между компанией-оператором канала и российской компанией, завладевшей активами в нарушение закона.

Еще один момент – статья 55 конвенции ООН 1949 года. Она гласит о том, что обеспечивать мирное население необходимым минимумом продовольствия, лекарств и так далее должна страна-оккупант. Более того, в ее обязанности входит и завоз таких товаров.

«То есть построили мост – стройте и акведук. Кто лошадь украл, тот её и кормит», – подчеркнул Тышкевич.

Ранее мы писали о том, что журналист Роман Цимбалюк уверен: Россия не закончит войну на Донбассе в обмен на пуск воды в Крым. По его словам, ответ Москвы по воде будет таким: "да, берем, и вы забываете о Крыме навсегда".

Он добавил, что для начала нужно было бы поинтересоваться, что об обмене думают в России.

«По Донбассу – еще проще: нас там нет, но вы обязаны признать оккупационные администрации», – спрогнозировал он.

Напомним, Чаплыга рассказал, что будет с Украиной через пять лет.

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