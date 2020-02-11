Владимир Путин попытается создать как можно больше проблем на пути Украины в западное сообщество

Подобное мнение озвучил российский политолог Дмитрий Орешкин, передает Главред.

По его словам, если интеграция Киева пройдет успешно, то в России всем станет понятно, что это - правильный путь, и, если украинцы смогли, то и россиянам нужно его пройти, а это больно ударит по Владимиру Путину.

Орешкин не сомневается, что Владимиру Путину сегодня важно не допустить стабилизации Украины и ее экономического роста.

"Ему важно максимально затруднить продвижение Украины в том направлении, где она могла бы послужить уроком для России. А для этого все средства хороши: кого угодно поддерживать, кого угодно убивать - это все вполне знакомые ужимки и прыжки", - озвучил он свое мнение.

По словам российского политолога, "коллективный Путин" должен треснуть, но не позволить Украине добиться таких результатов, как, например, Польша.

"Путин не смог этого сделать в отношении Польши, Прибалтики и, думаю, не сможет сделать и относительно Украины", - добавил Орешкин.

Он также добавил, что Владимир Путин для достижения своих целей использует все возможные методы: от поддержки венгерских претензий к Киеву до поддержки ультранацистских националистических групп в Украине.

"Насколько я понимаю правила наших спецслужб, они поддерживают любых экстремистов - тех, кто требует от Зеленского войны. По крайней мере, часть из них наверняка подкармливаются Лубянкой", - резюмировал он в общении с собеседниками.

Ранее мы писали о том, что спикер парламента Дмитрий Разумков опроверг слова глави МИД Вадима Пристайко о том, что Донбасс можно вернуть в Украину за шесть месяцев. По его мнению, сначала нужно вернуть людей.

Тем временем министр обороны Украины Андрей Загороднюк заявил, что наша страна выступает против разведения сил по всей линии соприкосновения на Донбассе.

В общении с журналистами он отметил, что данный процесс противоречит Минским соглашениям, поэтому этот вопрос Минобороны глубоко исследовало совместно с Генштабом, на заседаниях Совета нацбезопасности и обороны и в других силовых ведомствах.

Напомним, ситуация на Донбассе изменилась, раскрыта серьезная опасность для Украины.

Как сообщала Politeka, Путин избавится от Донбасса, украинцев предупредили о катастрофе.

Также Politeka писала, что Путин повторит сталинский сценарий в России.