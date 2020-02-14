В последнее время российский президент Владимир Путин демонстрирует попытки смягчить политику в отношении Украины

Только подобное поведение вызвано отнюдь не раскаянием и признанием вины за то, что Россиия натворила, украв Крым и разгромив Донбасс. Причина – совершенно в другом, рассказал «Главреду» российский политолог Дмитрий Орешкин.

По его словам, это «потепление» нужно Путину для того, чтобы восстановить отношения с Западом и заставить его смириться с фактом аннексии Крыма.

Для начала новой войны на территории Украины у Росссии сейчас нет ресурсов ни экономических, ни дипломатических, ни медийных.Поэтому остается прибегать к изворотливости, чего президенту РФ не занимать.

«Вот он и совершает демонстративные, условно гуманные шаги навстречу Украине, поэтому он смягчает риторику в отношениях с Зеленским. Но все это при одном условии: все смирятся с тем, что Крым – это уже состоявшийся факт», – подчеркнул он.

На Западе мотивы главы РФ прекрасно понимают. Ведь логика Путина предельно проста: «вопрос с Крымом решен и закрыт, давайте теперь выстраивать отношения».

Ранее мы писали о том, что пресс-секретарь российского президента Владимира Путина Дмитрий Песков обвинил украинцев в русофобии. По его словам, русофобия, которая в Украине «возведена в ранг государственной внутренней политики», не могла не сказаться на ухудшении отношений между двумя странами.

Не преминул он добавить бонусов и своему боссу, отметив, что Путин «всегда уважительно относился к Украине и украинцам».

«К сожалению, взаимности от предыдущих мы не слышали», – добавил он, имея в виду предшественников Зеленского.

Мы также рассказывали, что хаос и разногласия в украинской власти на руку российскому лидеру. Владимир Путин уверен, что вскоре часть избирателей, поддержавших Зеленского, перетечет к пророссийским силам и позволит на следующих выборах занять им все важные кресла в государстве.

Добавим, что Путин хочет созвать Совет безопасности ООН для атаки перед новой встречей в нормандском формате. На заседании Совбеза российская сторона в очередной раз озвучит обвинения в адрес Украины за то, что она якобы не выполняет Минские соглашения.

Напомним, экс-боевик «ДНР» вернулся в Украину и раскрыл всю правду об ОРДЛО.

Как сообщала Politeka, Путин избавится от Донбасса, украинцев предупредили о катастрофе.

Также Politeka писала, что Донбасс повторит судьбу Крыма: всплыл запасной план Путина.