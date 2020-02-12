В МИД Росии и Украины синхронно заговорили о том, что саммит «нормандской четверки» в апреле под угрозой срыва

При этом обе стороны также констатируют тот факт, что никакой подготовки к встрече практически не ведется. Журналист Виталий Портников в своем блоге отмечает, что это – абсолютно ожидаемая ситуация, удивляться которой абсолютно не стоит.

По его словам, «нормандская четверка» не встретится потому, что это больше не нужно российскому президенту Владимиру Путину.

«Встречи на высшем уровне проходят не потому, что этого хочет президент Украины, президент Франции или канцлер Германии. Ведь эти руководители по определению готовы к переговорам о мирном урегулировании. Встречи на высшем уровне проходят тогда, когда с этим согласен президент России», – пояснил он.

В прошлый раз Путин полетел в Париж лишь потому, что очень надеялся привезти оттуда капитуляцию Зеленского. Уверенность в том, что во время заседания он получит все, чего так давно добивался, подпитало неистовое желание украинской стороны встретиться и значительные уступки ради разговора двух президентов.

Однако поездка обернулась провалом для главы РФ и разочарованием для Зеленского, который надеялся на мир, однако не собирался капитулировать. Путин уехал из Франции с чувством, что его обманули, украинский президент – что его не поняли.

Сейчас мы имеем ситуацию, что Зеленский абсолютно не понимает мотивов Путина, а тот – что задумал Зеленский. А поэтому президент РФ не видит никакой целесообразности в дальнейших встречах с украинским коллегой.

«В Кремле теперь будут работать не над проведением очередного «нормандского саммита», а над дестабилизацией Украины, над ускорением краха Зеленского – так, как после предыдущих неудачных для Путина саммитов нормандской четверки работали над крахом Порошенко», – констатирует журналист.

Он уверен, что, учитывая недостаточный политический опыт Зеленского и его непонимание ситуации, поставленной цели Москва добьется намного быстрее.

Напомним, у Зеленского решили помочь Путину.

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