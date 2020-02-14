Владимир Путин во время телефонного разговора указал Владимиру Зеленскому на недопустимость «искажения правды о Второй мировой войне»

О телефонном разговоре президентов Украины и России первой сообщила пресс-служба Офиса президента Украины. Позже свою версию разговора озвучили и в Кремле. При этом в ней оказались совсем другие акценты.

Так, в России сообщили, что президенты обсудили аспекты урегулирования «внутриукраинского конфликта» и режима прекращения огня на Донбассе. При этом Путин якобы напрямую поинтересовался у Зеленского, «намерен ли Киев реально выполнять Минские договоренности».

Путин, Зеленский

Кроме того, президент РФ во время разговора поднял тему Второй мировой войны.

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«Российский лидер указал коллеге на недопустимость искажения исторической правды о событиях Второй мировой войны», - рассказали в Кремле.

Также Путин напомнил о «вкладе всех народов СССР в разгром нацистской Германии».

Российская сторона также отметила, что президенты выразили готовность продолжить диалог по освобождению и обмену пленными.

Отметим, что в Офисе президента ранее сообщили, что Зеленский и Путин обсуждали договоренности, достигнутые в рамках Нормандского саммита, который прошел 9 декабря прошлого года в Париже.

зеленский, путин

Отдельной темой разговора стала подготовка к новой встрече лидеров стран Нормандской четверки. Это может стать второй личной встречей Зеленского и Путина. При этом остается неизвестным, удалось ли президентам договориться по этому вопросу.

Кроме того, в разговоре была поднята тема освобождения пленных украинцев, которых удерживают в России, а также на оккупированных территориях Донбасса и Крыма.

Зеленский и Путин также достигли соглашения: они оба признали, что Украине и России нужно активизировать работу на уровне Трехсторонней контактной группы в Минске для реализации достигнутых договоренностей.

Напомним, Зеленский не сдержался и выдал главную тайну отношений с Путиным.

Как сообщала Politeka, Зеленский предупредил Путина о последствиях атаки на Украину.

Также Politeka писала, что Путин пришел в бешенство из-за Зеленского: "Конфликт продолжается".