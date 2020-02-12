Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что захват Украины может обернуться для России распадом страны
Об этом он заявил во время поездки Зеленского во Львовскую область, пишет русская служба Би-Би-Си.
Зеленский высказал предположение, что "они", имея, очевидно, в виду людей в российской вертикали власти, "не будут прекращать свои попытки создавать новые глобальные идеи".
При этом он добавил, что эскалация в Украине может иметь фатальные последствия для РФ.
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"Но, самое страшное, что может быть для России - это распад ее в том виде, в котором она сейчас существует. Эскалация и захват такой большой страны, как Украина, это, я уверен, единственный реально опасный шаг для России, который может привести к внутреннему жесткому конфликту в России. Это мои мысли, я не говорю, что я на 100% прав, но мне кажется, что именно это и может их остановить", - сказал Зеленский.
Также он прокомментировал заявления России о восстановлении СССР.
"Россия говорит о восстановлении Советского Союза, уже в современном, капитализированном, менее коммунистическом мире. То есть речь идет об увеличении территорий, или "возвращении" территорий. Без Украины они не смогут к этому прийти, потому что это была вторая крупнейшая страна Советского Союза", - отметил президент Украины.
Ранее сообщалось, что Владимир Путин попытается создать как можно больше проблем на пути Украины в западное сообщество. Такое мнение озвучил российский политолог Дмитрий Орешкин.
По его словам, если интеграция Киева пройдет успешно, то в России всем станет понятно, что это - правильный путь, и, если украинцы смогли, то и россиянам нужно его пройти, а это больно ударит по Путину.
Напомним, у Зеленского решили помочь Путину.
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