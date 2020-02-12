«Самое страшное, что может быть для России»

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что захват Украины может обернуться для России распадом страны

Об этом он заявил во время поездки Зеленского во Львовскую область, пишет русская служба Би-Би-Си.

Зеленский высказал предположение, что "они", имея, очевидно, в виду людей в российской вертикали власти, "не будут прекращать свои попытки создавать новые глобальные идеи".

При этом он добавил, что эскалация в Украине может иметь фатальные последствия для РФ.

"Но, самое страшное, что может быть для России - это распад ее в том виде, в котором она сейчас существует. Эскалация и захват такой большой страны, как Украина, это, я уверен, единственный реально опасный шаг для России, который может привести к внутреннему жесткому конфликту в России. Это мои мысли, я не говорю, что я на 100% прав, но мне кажется, что именно это и может их остановить", - сказал Зеленский.

Также он прокомментировал заявления России о восстановлении СССР.

"Россия говорит о восстановлении Советского Союза, уже в современном, капитализированном, менее коммунистическом мире. То есть речь идет об увеличении территорий, или "возвращении" территорий. Без Украины они не смогут к этому прийти, потому что это была вторая крупнейшая страна Советского Союза", - отметил президент Украины.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин попытается создать как можно больше проблем на пути Украины в западное сообщество. Такое мнение озвучил российский политолог Дмитрий Орешкин.

По его словам, если интеграция Киева пройдет успешно, то в России всем станет понятно, что это - правильный путь, и, если украинцы смогли, то и россиянам нужно его пройти, а это больно ударит по Путину.

Напомним, у Зеленского решили помочь Путину.

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