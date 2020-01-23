Пока Украина переваривает зарплаты реальные и желаемые нынешних министров и депутатов, бывшие парламентарии на жизнь не жалуются

Так, лидер «Радикальной партии» Олег Ляшко разбогател на 227 тысяч 581 гривен, что указал в своей декларации, передает Politeka. Экс-нардеп указал, что это – депозит со вклада в «Ощадбанке».

Такая сумма – неплохое подспорье для политика, который, согласно Единого государственного реестра лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, сейчас безработный.

Что же касается зарплат действующих чиновников, то среди действующих министров самая високая зарплата у главы МВД Арсена Авакова. В среднем он получал в месяц 100 041 гривен, сообщает «112.ua».

Самая маленькая средняя зарплата оказалась у министра Кабинета министров Дмитрия Дубилета - 32 386 гривен. В декабре он и вовсе получил 17 544 грн, а в ноябре – 16 тысяч.

Премьер-министр Алексей Гончарук в среднем получает 60 479 гривен.

Министр образования Анна Новосад, которая жаловалась, что зарплаты в 36 тысяч ей не хватит, чтобы в будущем воспитать ребенка, в 2019 году в среднем получала 63 446 гривен. Так, в сентябре ей заплатили 38 288 гривен, в октябре - 37 981, в ноябре - 39 103, а в декабре 138 412 гривен, в том числе надбавки - 42 412 гривен и премии 96 тысяч гривен.

Министр юстиции Денис Малюська тоже был недоволен зарплатой. По его словам, если ее не поднимут до 80-100 тысяч гривен, он пойдет искать другую работу. Однако в декабре прошлого года его зарплата была более чем достойной. Он получил 226 361 гривен (в том числе надбавки - 35 961 грн и премии 190 400 грн). В сентябре, октябре и ноябре его зарплата составляла 20 723 грн, 19 927 грн, 35 927 грн соответственно. Средняя же заработная плата в 2019 году у Малюськи была на уровне 75 734 гривен.

Напомним, нищая" Новосад оправдалась за жалобы на доход в 36 тысяч.

Как писала Politeka, "Слугам народа" хотят урезать скандальные зарплаты до девяти тысяч.

Также Politeka сообщала, что Гончарук вляпался в скандал с космическими премиями Кабмина.