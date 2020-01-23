Пока Украина переваривает зарплаты реальные и желаемые нынешних министров и депутатов, бывшие парламентарии на жизнь не жалуются
Так, лидер «Радикальной партии» Олег Ляшко разбогател на 227 тысяч 581 гривен, что указал в своей декларации, передает Politeka. Экс-нардеп указал, что это – депозит со вклада в «Ощадбанке».
Такая сумма – неплохое подспорье для политика, который, согласно Единого государственного реестра лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, сейчас безработный.
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Что же касается зарплат действующих чиновников, то среди действующих министров самая високая зарплата у главы МВД Арсена Авакова. В среднем он получал в месяц 100 041 гривен, сообщает «112.ua».
Самая маленькая средняя зарплата оказалась у министра Кабинета министров Дмитрия Дубилета - 32 386 гривен. В декабре он и вовсе получил 17 544 грн, а в ноябре – 16 тысяч.
Премьер-министр Алексей Гончарук в среднем получает 60 479 гривен.
Министр образования Анна Новосад, которая жаловалась, что зарплаты в 36 тысяч ей не хватит, чтобы в будущем воспитать ребенка, в 2019 году в среднем получала 63 446 гривен. Так, в сентябре ей заплатили 38 288 гривен, в октябре - 37 981, в ноябре - 39 103, а в декабре 138 412 гривен, в том числе надбавки - 42 412 гривен и премии 96 тысяч гривен.
Министр юстиции Денис Малюська тоже был недоволен зарплатой. По его словам, если ее не поднимут до 80-100 тысяч гривен, он пойдет искать другую работу. Однако в декабре прошлого года его зарплата была более чем достойной. Он получил 226 361 гривен (в том числе надбавки - 35 961 грн и премии 190 400 грн). В сентябре, октябре и ноябре его зарплата составляла 20 723 грн, 19 927 грн, 35 927 грн соответственно. Средняя же заработная плата в 2019 году у Малюськи была на уровне 75 734 гривен.
Напомним, нищая" Новосад оправдалась за жалобы на доход в 36 тысяч.
Как писала Politeka, "Слугам народа" хотят урезать скандальные зарплаты до девяти тысяч.
Также Politeka сообщала, что Гончарук вляпался в скандал с космическими премиями Кабмина.