Алексей Гончарук пообещал украинцам миллион новых рабочих мест и нарвался на шквал критики

Украинский премьер-министр раскрыл план по расширению легального рынка труда на ближайшие пять лет. Соответствующий пост появился на его Телеграм-канале. В нем Гончарук заявил, что Кабмин планирует увеличить количество легальных рабочих мест в стране.

«Сейчас практически каждый 5-й украинец работает неофициально. Чаще всего - в сельском хозяйстве, оптовой и розничной торговле, строительстве, транспорте и курьерской деятельности. Эти работники не защищены. Фактически они бесправны в отношениях с работодателем», - заявил премьер.

Он отметил, что инспекторы уже начали проводить «личную разъяснительную работу» с работодателями, в частности в сфере торговли. По словам премьера, такие беседы в присутствии представителей Пенсионного фонда, Государственной налоговой службы, Государственной службы занятости и органов местного самоуправления якобы уже начали давать результаты.

«Цель нашего правительства на 2020-й год - это +200 тысяч новых легальных рабочих мест и сокращение поиска работы в среднем с 3,6 до 2 месяцев. За 5 лет - 1 миллион рабочих мест», - заявил премьер.

Однако, украинцы слабо верят в громкие обещания главы Кабмина. Свою позицию они выражают в комментариях в сети.

«Сил уже не хватает слушать это брехло. Сплошной миф, бред, фантасмагория», «а "40% роста ВВП" - уже не вспоминают, решили новые сказки придумывать?», «Ах-ха-ха... Я думал они реально новые рабочие места создавать собрались. А они просто заставляют и так бедных людей регистрироваться для оплаты налогов. Не, дело нужное конечно, ну думаю поляков ждёт новая волна трудовых ресурсов с востока», «На пунктах пропуска с Польшей нужно въезд расширять. А то кааак ломанутся все домой, на сказочные условия труда и огромные заработки», «С такой политической и экономической клоунадой этот миллион пополнит ряды заробитчан», «Зе мошенники и популисты», «Для украинцев и Украины лучшая реформа, это чтобы Враги народа ушли в отставку», «Языком метет, как самокатом рулит, - налево и направо», - пишут недовольные комментаторы.

Напомним, размер алиментов в Украине резко изменится: у Гончарука раскрыли новые суммы.

Как сообщала Politeka, Арахамия раскрыл правду, кто оставил Гончарука в кресле премьера.

Также Politeka писала, что платежки в январе взбесили украинцев: чем на самом деле обернулись "скидки" от Гончарука.