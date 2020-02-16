Аномально теплый январь и "скидки" от власти не привели к существенному снижению сумм в платежках киевлян

Об этом пишет "Обозреватель"

Киевляне начали получать платежки за коммунальные услуги, полученные в январе. При этом платежки за отопление шокировали, поскольку оказались в разы больше, чем за декабрь.

Киевляне отмечаю, что платежки порой в четыре раза больше, чем в декабре. Несмотря на то что январь был аномально теплым , а власти заявляли, что снизили цену на отопление на 22-23%.

К примеру, в киевском микрорайоне Русановка за отопление небольшой трехкомнатной квартиры на 60 кв. м за январь насчитали 1565,67 грн. Контраст с декабрем огромен, пскольку тогда платеж составлял всего 367,90 грн.

"В квартире было так жарко, что окна часто были на проветривании, а дети ходили в шортах и футболках, что для нашей квартиры было не характерно", – рассказала хозяйка квартиры Елена Яременко.

В КП "Киевтеплоэнерго" уверяют, что дело не в том, что они "нагоняли" температуру, а в погоде. Коммунальщики заявляют, что январь оказался значительно прохладнее декабря. Поэтому и платежки пришли повышенные.

"В январе среднемесячная температура воздуха составила +0,8⁰С против декабрьской +2,7⁰С (то есть в январе средняя температура в Киеве была ниже на 1,9⁰С)", – заявили коммунальщики.

При этом платежки оказались значительно больше, несмотря на то, что для потребителей сейчас действует скидка в 22-23%.

Также напомним, что харьковчане также получили платежки за январь и не в силах скрыть своего возмущения из-за цифр, указанных в них.

Напомним, Гончарук решил добить украинцев, цифры в платежках на газ взлетят.

Также стоит вспомнить, что соратница Зеленского переплюнула Гончарука и рассказала, что делать с платежками на газ: украинцы кипят.

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