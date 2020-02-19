Народного депутата от ОПЗЖ Илью Киву засняли на видео во время выступления в зале Верховной Рады
Соответствующий ролик опубликовала на своей странице в Facebook нардеп Лиза Богуцкая. (Чтобы посмотреть видео - проскролльте вниз)
Выступление получилось "ярким" сразу в двух смыслах, поскольку над головой нардепа заметили также своеобразный "нимб" из света настенных ламп.
"Чудо! Нимб вырос! Исцеляющий! Животворящий!", – шутит в подписи к своему видео нардеп Богуцкая.
Кадры активно комментируют пользователи сети. При этом многие увидели на голове Кивы вовсе не нимб.
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«Я только рога узрела!», «Это рога, там еще хвост чорта припрятан», «У меня складывается устойчивое впечатление что в В/Р необходимо организовать пост дежурного врача психиатра с бригадой медбратьев из Глевахского психоневрологического диспансера», «Это бимба», - пишут в сети.
Напомним, ранее Илья Кива оскандалился с "советом" украинцам по оплате коммуналки.
Журналистка сначала спросила у нардепа от ОПЗЖ, на сколько, по его мнению, хватит пенсионерке трех собак, чтобы оплачивать коммуналку, а после попросила его дать лайфхак по оплате услуг ЖКХ гражданам с низким доходом.
"Можно еще отлавливать воробьев. По крышам бегать, ловить воробьев и голубей и продавать их в цирк. Если честно, если вы совсем в долгах, можно продать печень, почку и безбедно жить полтора года…" - сказал Кива.
Более того, он добавил, что опыт не нов, так делают в Молдове, из-за чего «все села сидят без этих органов».
Напомним, скандал с перепиской Кивы и Жириновского получил продолжение: добрались даже до Путина.
Как сообщала Politeka, ветеран АТО раскрыл детали драки с Кивой в центре Киева.
Также Politeka писала, что Кива после рукоблудства в Раде кинулся искать утешения у Жириновского.