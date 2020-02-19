Народного депутата от ОПЗЖ Илью Киву засняли на видео во время выступления в зале Верховной Рады

Соответствующий ролик опубликовала на своей странице в Facebook нардеп Лиза Богуцкая. (Чтобы посмотреть видео - проскролльте вниз)

Выступление получилось "ярким" сразу в двух смыслах, поскольку над головой нардепа заметили также своеобразный "нимб" из света настенных ламп.

"Чудо! Нимб вырос! Исцеляющий! Животворящий!", – шутит в подписи к своему видео нардеп Богуцкая.

Кадры активно комментируют пользователи сети. При этом многие увидели на голове Кивы вовсе не нимб.

«Я только рога узрела!», «Это рога, там еще хвост чорта припрятан», «У меня складывается устойчивое впечатление что в В/Р необходимо организовать пост дежурного врача психиатра с бригадой медбратьев из Глевахского психоневрологического диспансера», «Это бимба», - пишут в сети.

Напомним, ранее Илья Кива оскандалился с "советом" украинцам по оплате коммуналки.

Журналистка сначала спросила у нардепа от ОПЗЖ, на сколько, по его мнению, хватит пенсионерке трех собак, чтобы оплачивать коммуналку, а после попросила его дать лайфхак по оплате услуг ЖКХ гражданам с низким доходом.

"Можно еще отлавливать воробьев. По крышам бегать, ловить воробьев и голубей и продавать их в цирк. Если честно, если вы совсем в долгах, можно продать печень, почку и безбедно жить полтора года…" - сказал Кива.

Более того, он добавил, что опыт не нов, так делают в Молдове, из-за чего «все села сидят без этих органов».

Чудо! Нимб вырос! Исцеляющий! Животворящий! Двурогий! Gepostet von Liza Bogutskaya am Dienstag, 18. Februar 2020

Напомним, скандал с перепиской Кивы и Жириновского получил продолжение: добрались даже до Путина.

Как сообщала Politeka, ветеран АТО раскрыл детали драки с Кивой в центре Киева.

Также Politeka писала, что Кива после рукоблудства в Раде кинулся искать утешения у Жириновского.