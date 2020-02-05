Во вторник, 4 февраля, большой резонанс вызвало видео, сделанное во время переписки нардепа от "ОПЗЖ" Ильи Кивы в Верховной Раде
Оказывается Илья Кива переписывался с депутатом Госдумы России Владимиром Жириновским, передает Politeka.net.
Так, Жириновский спросил, звонил ли Кива, на что последний поинтересовался, как самочувствие у российского депутата. А позже с помощью нецензурной лексики написал об украинской власти.
В сети тут же подхватили новость и даже создали фотожабу.
Так, на странице пользователя сети Алексея Голобуцкого была опубликована высмеивающая картинка. На фото предстает российский президент и бывший премьер-министр Дмитрий Медведев
Звезда "Квартала 95" показала идеальное тело в сеточке: "такую красоту нельзя прятать"
Два миллиона в мусорном мешке: топ-чиновник Кабмина попался на взятке, скандальные фото
"Ух, повезло Гарику": Асмус разделась и показала, чем соблазнила Харламова
Возвращение Ветлицкой обернулось фиаско, фанаты жестко разнесли звезду: "Денежки закончились..."
Гарант спросил у политика, писал ли ему Кива, на что Медведев с грустным лицом ответил: "Нет. Может случилось что?".
За час пост собрал почти 300 лайков и немного комментариев.
"Класс!)", "Вопрос: что Кива чешет, когда переписывается с Жириком?)", "Писал - ударение на каком составе?)", - прокомментировали пользователи сети.
Отметим, после обнародования фото Кива отшучивался, но потом признался, что действительно знаком с Жириновским с 2015 года, но нелично, а по переписке.
Украинский нардеп не видит ничего предосудительного в том, чтобы переписываться с российским парламентарием.
По словам политика они ищут компромиссы и точки соприкосновения.
Позже пресс-секретарь Владимира Жириновского, Александр Дюпин, опроверг информацию о знакомстве российского депутата с Ильей Кивой. Как отметил Дюпин, это все фейк, все было подстроено, а у Жириновского нет такого телефона, чтобы вести переписки. Оказывается, у парламентария имеется только кнопочный аппарат.
Ранее мы писали, что во время прямого эфира пропагандистской телепередачи "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" Владимир Жириновский решил переделать мир и вернуть границы СССР.
Политик уверен, что кардинальное решение всех проблем состоит в переделе мира: в изменении границ и финансовой системы.
В итоге Жириновский посоветовал Путину организовать встречу постоянных членов Совета Безопасности ООН, чтобы "на троих поделить мир".