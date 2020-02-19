Протест под Банковой покажет, что украинцы с разными интересами могут договориться, и из-за этого рождается субъектная политическая нация

Об этом в интервью политологу Юрию Романенко рассказал политический эксперт Михаил Чаплыга, передает Politeka.net ( чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Как известно, 19 февраля под Офисом президента Украины состоится акция протеста ФОПов, медийщиков, аграриев за свои свободы.

Как отметил гость студии Михаил Чаплыга, этот протест важен не тем, что власть может испугаться общества. Но акция покажет, что украинцы могут объединяться в критической ситуации.

"Протест важен не тем, что мы кого-то там напугаем на Банковой. Я не верю, что они испугаются. Даже если бы нас там было тысяч 20-30. На какие-то два часа испугаются. Но дело не в этом. Этим протестом мы покажем, что в одном месте могут договориться людьми с разными интересами, что рождается субъектная политическая нация, и мы готовы солидарно друг друга поддерживать", - утверждает политолог.

Он также отметил, что сегодня невозможно победить в войне и невозможно иметь свою стратегию по развитию, когда в окружении президента есть "внешние спекулянты", намекая на представителей МВФ.

"У него (Зеленского - ред.) тактика вздохов. Если он сейчас не вдохнет, никакая стратегия не поможет. Эту петлю (с шеи - ред.) мы должны снять. Тут вопрос не в Зеленском, нам просто нужно снять внешнюю петлю... Никто от долгов не отказывается.. Нужно сказать очень просто как в Аргентине - долг мы будем отдавать, когда мы опять зарядим телефоны и сможем на этом зарабатывать", - заметил Чаплыга и добавил, что невозможно решить ни одну задачу в Украине, если у нас 40% бюджета уходит на оплату долгов.

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