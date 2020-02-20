Президент Украины Владимир Зеленский определился с людьми, которые будут отвечать за регионы в период подготовки к местным выборам-2020

Назначить кураторов в областях предложил первый заместитель руководителя ОП Сергей Трофимов. Люди, выбранные Зеленским, будут набирать кандидатов в списки партии для подачи на выборыпередает "Украинская правда".

Так, участник команды "Лиги смеха" "VIP Тернополь" Виктор Гевко назначен ответственным за выборы в Тернопольской области. Нарпед Павел Сушко, которого тесно связывают с бизнесменом Вадимом Слюсаревым, будет отвечать за Харьковскую область. Кварталовец Юрий Корявченков (Юзик) будет курировать Сумскую область.

Нардеп Александр Дубинский, близкий к олигарху Игорю Коломойскому, займется Херсонской областью, а глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия – Николаевской. Глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко будет курировать выборы в Киеве. Нардеп Никита Потураев ответственен за Кировоградскую область.

Оставшаяся часть списка выглядит следующим образом:

Винницкая область - Алина Загоруйко,

Волынская область - Андрей Задорожный,

Днепропетровская область - Юрий Кисель,

Донецкая область - Владлен Неклюдов,

Житомирская область - Андрей Клочко,

Закарпатская область - Юрий Аристов,

Запорожская область - Александр Кабанов,

Ивано-Франковская область - Елена Винтоняк,

Киевская область - Артем Культенко,

Луганская область - Максим Ткаченко,

Львовская область - Роман Мулик,

Одесская область - Александр Сова,

Сумская область - Александр Качура,

Черкасская область - Александ Завитневич,

Черниговская область - Павел Халимон,

Черновицкая область - Елена Лис.

Ранее сообщалось, что поддержка президентской партии "Слуга народа" продолжает резко снижаться.

Если бы внеочередные выборы в Раду состоялись в феврале 2020 года, то политическая сила главы государства смогла бы набрать 30,1 % голосов избирателей. На втором месте с 10,1% "Европейская солидарность". 10 % получила бы “Оппозиционная платформа — За жизнь”, а ВО “Батькивщина” Юлии Тимошенко — 8,1 %. Не принимали бы участия в голосовании 16,5 % опрошенных, а отказались отвечать на этот вопрос 9,4 %.

Напомним, Слуги народа приготовили скандальный закон о смене пола: "Уже с 14 лет...".

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