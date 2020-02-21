Более половины совсем не верят в нового главу правительства

Больше всего верят украинцы вооруженных силам, спасателям, пограничникам и Нацгвардии

Центр Разумкова провел социальный опрос, в котором украинцы ответили, кому они доверяют из государственной власти. Больше всего не доверяют граждане государственному аппарату (чиновникам) - 77% опрошенных. На втором месте судебная система в целом - 76%, местным судам на 5% меньше - 71%. Об этом пишет Politeka. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте страничку до конца).

При этом украинцы доверяют правоохранителям - 69%. Вооруженным силам доверяют немного меньше - 65% опрошенных. ГСЧС, Нацгвардии и Госпогранслужбе доверяют 60% опрошенных.

Только шесть процентов украинцев доверяют Кабмину. 34% частично доверяют, а не поддерживают политику правительства 51%. Гончаруку лично довеяют только 6%. Его отдельные действия поддерживают 29,5%, а не поддерживают более 50%.

Ранее мы сообщали, что раскрыты детали скандала с отчетом Кабмина о проделанной работе, за который Алексей Гончарук заплатил из бюджета 85 тысяч гривен.

Ранее внимание общественности привлек странный отчет «Топ 100 достижений», за который, как выяснилось, премьер-министр заплатил из госбюджета 84 тысяч гривен частной фирме. Директор фирмы Анастасия Магонова прокомментировала этот инцидент, попытавшись оправдать такую стоимость отчета. По ее мнению цифра оправдана, ведь работать над созданием отчета было нелегко: фирма трудилась целыми сутками.

Сообщалось, что Алексей Гончарук пообещал украинцам миллион новых рабочих мест и нарвался на шквал критики.

Украинский премьер-министр раскрыл план по расширению легального рынка труда на ближайшие пять лет. Соответствующий пост появился на его Телеграм-канале. В нем Гончарук заявил, что Кабмин планирует увеличить количество легальных рабочих мест в стране.

Напомним, команда Зеленского-Гончарука пытается обмануть украинцев

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