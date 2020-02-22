Министр юстиции Денис Малюська опубликовал очередной странный снимок

Как передает Politeka.net, кадры того, как он проводит свой досуг он опубликовал на своей страничке в Facebook.

В кадр попали сам чиновник и книга. И все бы ничего, но сам министр стоит на голове и занимается чтением.

"Вчера успешно отчитались перед парламентом, теперь можно и книжку почитать, - сообщил Малюська под снимком.

Пользователи сети уже активно обсуждают такой коллаж:



"Хорошее фото, многое объясняет", "Когда Дэнчик ты уже работать начнёшь , а не хе**й страдать?", "Таблетки снова забыл принять", "Коронавирус в голову ударил?", "заключенных в украинских тюрьмах тоже так пытают?", - писали под постом министра.

Напомним, министр уже успел удивить чередой странных фотографий из рабочего кабинета,



Ранее он в знак поддержки премьер-министра Алексея Гончарука в скандале со "сливом" аудиозаписей совещания опубликовал фотографию, сидя под столом.

На фотографии изображена рука Малюськи, в то время как сам министр прячется под столом.

Также он поделился, как провел День святого Валентина.



