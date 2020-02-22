Министр юстиции Денис Малюська опубликовал очередной странный снимок
Как передает Politeka.net, кадры того, как он проводит свой досуг он опубликовал на своей страничке в Facebook.
В кадр попали сам чиновник и книга. И все бы ничего, но сам министр стоит на голове и занимается чтением.
"Вчера успешно отчитались перед парламентом, теперь можно и книжку почитать, - сообщил Малюська под снимком.
Пользователи сети уже активно обсуждают такой коллаж:
"Хорошее фото, многое объясняет", "Когда Дэнчик ты уже работать начнёшь , а не хе**й страдать?", "Таблетки снова забыл принять", "Коронавирус в голову ударил?", "заключенных в украинских тюрьмах тоже так пытают?", - писали под постом министра.
Напомним, министр уже успел удивить чередой странных фотографий из рабочего кабинета,
Ранее он в знак поддержки премьер-министра Алексея Гончарука в скандале со "сливом" аудиозаписей совещания опубликовал фотографию, сидя под столом.
На фотографии изображена рука Малюськи, в то время как сам министр прячется под столом.
Также он поделился, как провел День святого Валентина.
Министр сообщил, что празднование ограничилось виртуальными "поцелуями" с женой – замминистра цифровой трансформации Людмила Рябчинская – и показал фото, которыми они обменялись в мессенджере.
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