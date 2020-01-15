Министр Юстиции Денис Малюська придумал объяснение, почему чиновники должны получать высокие зарплаты, передает Politeka.net со ссылкой на Facebook чиновника

Министр отреагировал на критику в СМИ относительно зарплат чиновников в сотни тысяч гривен и отметил, что “публичность должности часто создает неприятности”.

В Частности, он прокомментировал информацию о 226 тыс. грн зарплаты за декабрь.

“Вчера раздраженной жене на вопрос «где деньги?» пришлось объяснять, что инфографика манипулятивная, 226 тыс. не получал и цифру надо уменьшать на размер налогов и учитывать, что это надбавка уплаченная в разные дни сразу за несколько месяцев работы”, - написал министр.

Также министр признался, что мама неоднократно призывала его писать заявление об отставке за малую зарплату и негативное отношение людей к чиновникам. «Натяни шапку поглубже, сядь в троллейбус и послушай, что о вас рассказывают, оно тебе надо за 16 тысяч?», - передал министр слова своей мамы.

Далее министр объяснил, почему ему нужна высокая зарплата. Якобы это нужно из-за особенности профессии, срочные командировки за границу за собственный счет и выплаты по судебным искам.

Еще одно объяснение высокой зарплаты в том, что работа министром делает человека “политическим деятелем”, что якобы потом закрывает путь к работе в международных компаниях на несколько лет.

В комментариях к посту министра мнения разделились. Одни подписчики поддержали министра и полагают, что высокие зарплаты опраданы, другие же не скрывали негодования.

В частности, поддержку вызвал комментарий, в котором пользователь раскритиковал заоблачные зарплаты чиновников в условиях, когда страна погрязла в долгах, а бюджетники зарабатывают копейки.

"Денис, вы просто не видите себя со стороны. А жаль. По сути вы требуете надбавку за элитарность, а не за работу, но «элитой» вы стали , обманув всех, что согласны на прежние условия . вылазить на стол и требовать больше нужно было в августе", - заметил другой пользователь.

Другие пользователи уличили министра в манипуляции фактами.

"И снова манипуляция: О срочной командировке за границу можно узнать за несколько часов до отлета и лететь в таком случае придется за свой счет.

Эти средства возвращаются. И какая же может быть командировка без командировочных? Вообще, справедливо было бы когда зарплата чиновников зависит от экономических показателей, чего у нас нет ", - написал другой комментатор.

Напомним, вечером, 15 января, состоится совместное заседание членов правительства и фракции “Слуга народа”, на котором будет подниматься вопрос резкому росту зарплат чиновников.

Министры правительства Алексея Гончарука придумали, как отбиваться от нападок за высокие премии. Премьер считает, что госслужащие должны получать высокую зарплату, чтобы у них не появился соблазн злоупотреблять властью и брать взятки.

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