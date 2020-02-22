Заявление ОП не было резким, но весьма отчетливо дает понять "что к чему"

Владимир Путин ранее высказал мнение о том, что Украина и Россия "единый народ", который может стать «глобальным конкурентом для Европы», но у Владимира Зеленского оценили реальное состояние вещей и ответили на геополитические «теории» главы Кремля

Об этом идет речь в заявлении ОП Украины, которое цитирует «The Washington Examiner».

Так в Офисе президента Владимира Зеленского ответили на высказывание президента РФ Владимира Путина об украинско-российских отношениях и их возможных дальнейших перспективах:

«Эти отношения должны быть основаны на отношениях людей, которые живут, работают, создают и стремятся к миру по обе стороны границы», - идет речь в заявлении. Напомним, Путин высказался на предмет экономического, социального и, разумеется, геополитического потенциала, имеющихся «общих точек соприкосновения» Украины и РФ, страны, по мнению главы Кремля могли бы стать «глобальным конкурентом для Европы».

Владимир Путин в своих заявлениях высказал также предположение о том, что Киев и Москву намеренно «растаскивают» потому как в Европе, якобы, понимают «вместе Украина и РФ могут составить ей конкуренцию». Ранее Владимир Путин заявил, что «возможное сотрудничество РФ и Украины невыгодно многим странам»:

«Любое объединение России и Украины, их возможностей и конкурентных преимуществ - это создание конкурента, глобального конкурента в Европе и в мире. Никто этого не хочет, поэтому будут делать все, чтобы нас растаскивать», - идет речь в заявлении главы Кремля.

Напомним, президент России Владимир Путин заявил, что украинцев нужно называть «укрАинцами».

Такое заявление российский президент сделал во время разговора с журналистом ТАСС Андреем Ванденко для проекта "20 вопросов Владимиру Путину".

Он начал рассказывать, что «укрАинцами называли людей, которые…». Ведущий перебил президента, чтобы поправить ударение.

«УкраИнцами», - отметил Ванденко.

«Нет. УкрАинцами называли людей, которые жили на рубежах российского государства », - заявил Путин.

Напомним, что Путин напугал ученых своей новой внешностью: «У деда лицо поплыло».

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