"Сам себя не похвалишь - никто не похвалит"

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов назвал деятельность правительства Алексея Гончарука "суперуспешной"

После отчета главы украинского Кабмина Гончарука перед народными депутатами, за что его жестко разнесли в сети, министр Милованов решил дать собственную оценку своей работе и работе коллег. В эфире одного из телеканалов он заявил, что "все делается, как нужно".

"Я считаю, что ее (деятельность, - прим.ред.) нужно назвать суперуспешной, суперэффективной. Например, в моем конкретном министерстве я вам скажу определенные вещи, которые мы делаем. Можно говорить о рынке земли, можно говорить о рынке труда, о приватизации, о концессии. Это все достаточно контраверсионные в медийном поле вопросы, но на самом деле ничего там нет неправильного, наоборот, все делается так, как нужно", - заявил Милованов.

А то, что 70 процентов украинцев не доверяют в нынешнему правительству - так "это время покажет", по мнению министра.

"Я думаю, время покажет, и мы должны коммуницировать не словами, а действиями, результат наших действий занимает определенное время. Но главное, мы хотим, чтобы у людей была лучше жизнь, и для этого много делаем", - отметил Милованов.

Ранее мы сообщали, Центр Разумкова провел среди украинцев социальный вопрос по поводу доверия к власти. По результатам, цифра доверия лично к Гончаруку стремится к нулю - всего 6 процентов. 34 процента частично доверяют, а не поддерживают политику правительства 51 процент. Отдельные действия Гончарука поддерживают 29,5%, а не поддерживают более 50%.

Стоит отметит, заявление Милованова о "суперэффективности" бурно обсуждают в сети. Украинцы высмеяли политика, вспомнив о его шутке, что "он никогда и не скрывал, что дебил".

"Это не является слабостью": Милованов рассказал, как курил марихуану"

"не исключено, что всю ахинею которую он сейчас несет это подготовка почвы, чтобы после своего задержания милован мог кричать через сми, что якобы его убирают за "суперэффетивную" работу "

"И шо они там курят?"

"А может он имитирует психзаболевание? Спроса никакого тогда."

"Я бы даже сказа супер-пупер-мега-турбо успешное. Слить землю за бесценок и чтоб дырку залатать. Пацанчики к успеху пришли))"

"О да! Чудак сам себя оценил как суперуспешного. Прикольно былобы чтобы и ученики в школе сами себе оценку выбирали, а работники сами зарплату назначали"

"кокс раздают прямо на заседаниях правительства"

"виходить, що якщо сам не похвалиш, то ніхто не похвале. ))))"



