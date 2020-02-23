Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов назвал деятельность правительства Алексея Гончарука "суперуспешной"
После отчета главы украинского Кабмина Гончарука перед народными депутатами, за что его жестко разнесли в сети, министр Милованов решил дать собственную оценку своей работе и работе коллег. В эфире одного из телеканалов он заявил, что "все делается, как нужно".
"Я считаю, что ее (деятельность, - прим.ред.) нужно назвать суперуспешной, суперэффективной. Например, в моем конкретном министерстве я вам скажу определенные вещи, которые мы делаем. Можно говорить о рынке земли, можно говорить о рынке труда, о приватизации, о концессии. Это все достаточно контраверсионные в медийном поле вопросы, но на самом деле ничего там нет неправильного, наоборот, все делается так, как нужно", - заявил Милованов.
А то, что 70 процентов украинцев не доверяют в нынешнему правительству - так "это время покажет", по мнению министра.
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"Я думаю, время покажет, и мы должны коммуницировать не словами, а действиями, результат наших действий занимает определенное время. Но главное, мы хотим, чтобы у людей была лучше жизнь, и для этого много делаем", - отметил Милованов.
Ранее мы сообщали, Центр Разумкова провел среди украинцев социальный вопрос по поводу доверия к власти. По результатам, цифра доверия лично к Гончаруку стремится к нулю - всего 6 процентов. 34 процента частично доверяют, а не поддерживают политику правительства 51 процент. Отдельные действия Гончарука поддерживают 29,5%, а не поддерживают более 50%.
Стоит отметит, заявление Милованова о "суперэффективности" бурно обсуждают в сети. Украинцы высмеяли политика, вспомнив о его шутке, что "он никогда и не скрывал, что дебил".
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