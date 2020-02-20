Кабмин Гончарука настолько непрофессиональный, что даже не пытается имитировать свою работу

Как передает Politeka, об этом в новом выпуске программы «НеДобрый вечер» рассказал ее ведущий Игорь Лесев. Он прокомментировал новое скандальное заявление министра экономики Тимофея Милованова, который объявил, что Украине на то, чтобы догнать по экономическому развитию Беларусь понадобится 100 миллиардов долларов и 50 лет.

«Мы с вами очутились в положении, когда чиновники даже не имитируют свою работу. Вот им просто по**р на все…У нас в Кабинете министров нет ни одного человека, который управлял бы заводом или фабрикой. Который понимает, что такое промышленный цикл. Который видел реальный сектор экономики. Вот просто посмотрите на их биографии. Милованов. Всю жизнь какой-то бизнес-коуч. Изучал теорию игр и институционный дизайн», - возмутился ведущий.

Он также привел в пример и других министров. Так, 36-летний министр энергетики Алексей Оржель, по словам Лесева, до этого был мелким чиновником и абстрактным «экспертом»; министр инфраструктуры Владислав Криклий «перекладывал бумажки в банке», а затем был советником у Арсена Авакова; а министр образования и науки Анна Новосад не имеет опыта работы в системе образования.

Ведущий также напомнил, что всеми этими министрами руководит Алексей Гончарук.

«Профан в экономике, человек из массовки, персонаж, который никогда и нигде толком не работал. Который не понимает, почему укрепляется или падает гривна. Вот что вы от такого ожидаете?..Это саранча, которая даже воровать красиво не умеет. Поэтому и рисуют себе гигантские зарплаты и премии», - считает Лесев.

При этом он признал, что отчасти за это несут ответственность и украинцы, которые не глядя проголосовали за «Слугу народа», желая отомстить прошлой власти.

«И что же теперь делать? Но уж точно не бежать отсюда. Это наша земля, мы здесь родились…А раз так, то ждем местных выборов. И возвращаем на них страну украинцам. Пока только на уровне областей, городов и районов. Но это уже не мало», - подытожил ведущий.

Напомним, Гончарук со своей пиарщицей плюнули в глаза украинцам, гремит скандал.

Как сообщала Politeka, Гончарук полез к украинцам с новой работой и получил по зубам: «Сил нет слушать это брехло».

Также Politeka писала, что соратница Зеленского переплюнула Гончарука и рассказала, что делать с платежками на газ.