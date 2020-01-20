Новый законопроект действительно позволит работодателям увольнять работников без основания, несмотря на заверения министра экономики Тимофея Милованова, что это не так



Скандал вокруг проекта «Закона о труде» разгорелся после того, как люди заметили, что он позволит работодателям увольнять сотрудников без объяснения причины. Как сообщает Bihus.Info, министр экономики Милованов в своем Фейсбук заявил, что это не так, и пояснил ситуацию с законопроектом.

В частности, министр заявил следующее: "НЕПРАВДА: Новий закон дозволяє звільняти робітників без пояснення причин...По новому законодательству в случае увольнения работника по инициативе работодателя тот должен выплатить денежную компенсацию, размер которой зависит от срока предыдущего сотрудничества с работником. А еще - работник сможет увольняться по собственному желанию без обязательной отработки двух недель".

Это действительно так, однако, данный тезис не отрицает возможности увольнения сотрудника без объяснения причин. Кроме того, авторы материала обратили внимание на то, что в разделе «Стопфейк» на сайте Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства не было опубликовано «опровержение» Милованова. Таким образом, Министерство, в отличие от министра, показало, что не отрицает возможность увольнения работников без уведомления причины.

Отметим, что споры вызвала статья 35 законопроекта «Расторжение трудового договора по инициативе работодателя». В ней, в отличие от других, не указываются причины для увольнения. Она предусматривает сроки для уведомления о решении расторгнуть договор, а также денежную компенсацию в случае их нарушения.

Таким образом, эта статья как основание для расторжения договора не запрещает увольнять работников без объяснения причин.

Ранее Милованов рассказал, почему премии топ-чиновников в правительстве такие большие. По его словам, ограничение на максимальный размер премии для топ-чиновников отменили, поэтому они не имеют «потолка».

«Закон №1066 был изменен. Он позволяет заместителям министров, министрам и некоторым политикам платить премии больше 30%. Но отменены все другие льготы», - отметил он.

Напомним, «шишка» из Кабмина оправдалась за неприличную зарплату.

Как сообщала Politeka, Пальчевский жестко высказался об отставке Гончарука и прошелся по его Кабмину.

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