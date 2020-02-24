В интернет-сети разразился скандал из-за «слуги народа» Богдана Яременко, который поделился снимком с каменной бабой

Снимок опубликовала Лидия Гончаренко, передает «Знай».

«Клуб выходного дня или "слуги" непревзойденные», - говорится в сообщении.

На опубликованном снимке Яременко позирует вместе с «каменной бабой», которую обнимает, стоя с рюкзаком. Это стало причиной бурных комментариев со стороны пользователей.

«Кто из них слуга?», «Герентофил», «Наконец-то нашел ту, что согласилась на…», «единственная, кто повелась», «ну очень красивая пара», «нашел бабу без табу», «зекоманал», «ему хоть каменная, абы баба», - пишут они.

Как сообщалсь ранее, интимный скандал вокруг нардепа от «Слуги народа» Богдана Яременко получил неожиданное продолжение

Как известно, парламентарий после публикаций скандальных снимков в соцсетях попытался оправдаться и заявил, что якобы искусственно создал провокацию, так как знал, что за народными депутатами наблюдают журналисты.

Через какое-то время народный депутат от «Слуги народа» Богдан Яременко удалил пост о провокации и написал другой, в котором принес извинения украинцам.

«Не все решения бывают одинаково удачными. Я удалил предыдущий пост и хочу извиниться перед всеми, кому своим необдуманным поступком создал проблемы: от жены и детей до фракции и президента», — говорится в публикации.

Напомним, слуга народа затмил Илью Киву, новое видео из Рады довело украинцев.

Как сообщала Politeka, Кива сделал себе приятно в Раде после переписки с моделью.

Также Politeka писала, что интим-скандал гремит в Раде, Кива сделал признание.