В интернет-сети разразился скандал из-за «слуги народа» Богдана Яременко, который поделился снимком с каменной бабой
Снимок опубликовала Лидия Гончаренко, передает «Знай».
«Клуб выходного дня или "слуги" непревзойденные», - говорится в сообщении.
На опубликованном снимке Яременко позирует вместе с «каменной бабой», которую обнимает, стоя с рюкзаком. Это стало причиной бурных комментариев со стороны пользователей.
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«Кто из них слуга?», «Герентофил», «Наконец-то нашел ту, что согласилась на…», «единственная, кто повелась», «ну очень красивая пара», «нашел бабу без табу», «зекоманал», «ему хоть каменная, абы баба», - пишут они.
Как сообщалсь ранее, интимный скандал вокруг нардепа от «Слуги народа» Богдана Яременко получил неожиданное продолжение
Как известно, парламентарий после публикаций скандальных снимков в соцсетях попытался оправдаться и заявил, что якобы искусственно создал провокацию, так как знал, что за народными депутатами наблюдают журналисты.
Через какое-то время народный депутат от «Слуги народа» Богдан Яременко удалил пост о провокации и написал другой, в котором принес извинения украинцам.
«Не все решения бывают одинаково удачными. Я удалил предыдущий пост и хочу извиниться перед всеми, кому своим необдуманным поступком создал проблемы: от жены и детей до фракции и президента», — говорится в публикации.
Напомним, слуга народа затмил Илью Киву, новое видео из Рады довело украинцев.
Как сообщала Politeka, Кива сделал себе приятно в Раде после переписки с моделью.
Также Politeka писала, что интим-скандал гремит в Раде, Кива сделал признание.