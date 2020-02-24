Скандальный глава ГНС Украины Сергей Верланов и обнальщик Василий Костюк начали «кошмарить» украинский бизнес по старой схеме Януковича

Об этом пишет информационное агентство ASPI. По данным некоторых СМИ, тандем Верланова и Костюка под руководством последнего только за последний месяц стоил Украине более миллиарда гривен. Так, Верланов и Костюк поручили разослать украинским предпринимателям в соцсетях сообщения с требованием прекратить свою работу с 24 февраля. Сообщалось, что тех, кто не послушается, ждет блокировка группы «без возможности работать в дальнейшем».

Некоторые предприятия все же решили отказаться и столкнулись с коррупционной схемой Януковича. Налоговики, вступившие в сговор со следователем Национальной полиции Украины, создали списки «неугодных предприятий». При этом налоговики получили от следователя письмо по подозрительному делу, которое было открыто по факту мошенничества и никак не связано с бизнесом. Именно на основании этого письма ГНС начала блокировать деятельность предприятий.

Законопослушные предприниматели, пострадавшие в результате данных схем, готовят коллективные заявления в ГБР, НАБУ, ГПУ, к Министру внутренних дел Украины, а также собираются пикетировать Кабинет Министров Украины и Офис Президента Украины.

Кроме того, директор одного из предприятий пообещал обратиться в Посольство США в Украине с многочисленными доказательствами хищения государственной казны Украины Главой ГНС Украины Верлановым Сергеем Алексеевичем и Костюком Василием.

В свою очередь, экономический эксперт Юрий Атаманюк отметил, что названы не все участники преступной группы, а также не полностью раскрыт масштаб ежемесячных потерь бюджета в результате ее схем.

До этого Атаманюк рассказал о том, в какой катастрофической ситуации оказалась Украина, и чем это грозит в дальнейшем.

«При таком темпе не развития, а, к сожалению, падения экономики… Экономика она ж является основой политологических процессов, потому что если народ что-то не устраивает, он начинает это требовать. Так при таком обнищании, при такой жизни ниже уровня человеческого достоинства начинают всегда подниматься левые партии левые силы а-ля коммунисты, социалисты, которые говорят: «Грабь награбленное, забирай…». То есть те, которые борются не против того, чтобы были бедные, а те, которые борются против богатых. Выдавливают богатых – становятся еще беднее, потому что некому ни инвестировать, ни строить, ни развивать», - подчеркнул он.

Напомним, Атаманюк разгромил отчет "балабола" Гончарука в Раде.

Как сообщала Politeka, Атаманюк раскрыл украинцам глаза на ситуацию в экономике.

Также Politeka писала, что Атаманюк жестко прошелся по новой инициативе СНБО.