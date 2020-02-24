В то время как Владимир Зеленский изо всех сил старается помочь украинской девушке с собачкой, оставшейся в Ухане, освобожденные из плена украинцы остаются без квартир и обещанной помощи

Как сообщает Politeka, об этом в своем Фейсбук написал журналист Юрий Бутусов. Он напомнил о том, что государство обещали помочь украинским пленным, которые вернулись домой в декабре прошлого года. По его словам, эти люди до сих пор остаются без жилья и обещанной материальной компенсации в размере 100 тысяч гривен.

«Офис президента проявляет полное равнодушие к судьбе освобожденных людей, появились новые информповоды, а тем временем игнорируются элементарные проблемы героев Донбасса, тех самых "представителей неподконтрольных территорий", которые пожертвовали всем, чтобы вернуть Донбасс под контроль Украины… Два месяца люди живут без копейки денег!», - возмутился Бутусов.

Он подчеркнул, что освобожденным украинцам попросту негде жить, ведь их квартиры были захвачены террористами «Л/ДНР», а у некоторых из них есть еще и проблемы со здоровьем.

В связи с этим журналиста возмущает тот факт, что президент уделяет такое внимание проблеме украинки из Уханя, при этом игнорируя эту не менее важную тему.

«Это очень умилительно, что президента так живо волнует судьба украинки из Уханя и ее собачки, конечно, им надо помочь. Но у вас, Владимир Александрович, в стране есть проблема пострашнее коронавируса — война! И ваш долг организовать работу государства так, чтобы выполнять обязательства перед теми, кто честно и без дешевых понтов рискует собой ради Родины, и создает тем самым вам саму возможность вести какие-то переговоры», - напомнил Бутусов.

Ранее в России намекнули на то, что Владимир Зеленский обсуждал с Владимиром Путиным компромисс по совместному патрулированию границы Украины и так называемых «Л/ДНР».

О телефонном разговоре президентов Украины и РФ рассказал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. Он отказался раскрывать точные детали, однако весьма многозначительно намекнул на то, что в беседе обсуждались вопросы границы. Кроме того, он напомнил, что Россия требует, чтобы Киев учитывал мнение главарей донбасский террористов в этом вопросе.

Напомним, Путин не удержался и заговорил о дружбе с Зеленским: «Мы смогли...».

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