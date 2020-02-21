Украина и Российская Федерация могут договориться о дружбе и мире

Подобное циничное заявление сделал президент страны-агрессора Владимир Путин в интервью пропагандистам, передает Politeka.net.

По его словам, существует якобы вероятность того, что он сможет договориться с Владимиром Зеленским о мире и дружбе между странами.

При этом, как заявил Владимир Путин в интервью пропагандистам, его не устроила последняя позиция Владимира Зеленского.

В частности, речь идет о возможном пересмотре Минских соглашений.

"Надежда умирает последней, есть. Но, к сожалению, вот он приехал из Парижа и начал говорить о том, что надо пересматривать минские соглашения. Это вызывает вопросы. Но, тем не менее, мы смогли договориться об обмене удерживаемых лиц, смогли сейчас договориться по газу", – заявил Владимир Путин в интервью.

Ранее мы сообщали о том, что скоро может состояться новый обмен пленными с Россией. По словам главы МИД Украины Вадима Пристайко, в рамках следующего обмена Кремль передаст Украине 200 пленных. И это станет завершением процесса обмена по принципу «всех на всех».

Глава МИД Украины также подчеркнул, что война на Донбассе указывает на необходимость внесения изменений в Минские договоренности, которые, по его мнению, окончательно исчерпали себя.

В ближайшем будущем, как прогнозирует Вадим Пристайко, будет разработан новый документ, который будет проще выполнить и достичь результатов, ведь сегодня некоторые пункты Минских соглашений попросту нереально реализовать.

«Сейчас 20-й — мы все еще не достигли мира. Поэтому мы считаем, что этот документ (Минские соглашения) не просто можно, а нужно менять, ведь некоторые его пункты реализовать невозможно», — объяснил Пристайко.

Напомним, новый масштабный обмен пленными с РФ: украинцам озвучили важную дату.

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