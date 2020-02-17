В России намекнули на то, что Владимир Зеленский обсуждал с Владимиром Путиным компромисс по совместному патрулированию границы Украины и так называемых «Л/ДНР»

О телефонном разговоре президентов Украины и РФ рассказал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. Он отказался раскрывать точные детали, однако весьма многозначительно намекнул на то, что в беседе обсуждались вопросы границы. Кроме того, он напомнил, что Россия требует, чтобы Киев учитывал мнение главарей донбасский террористов в этом вопросе. Комментарий пресс-секретаря президента РФ появился на Телеграм-канале «Вы слушали маяк».

«Это новая инициатива, и, конечно, для того, чтобы эту инициативу рассматривать, нужно принимать во внимание мнение руководства непризнанных "республик". Чтобы понимать позицию руководства непризнанных "республик", с ними нужно разговаривать. Насколько мы понимаем, первоисточник, то есть Киев, автор этой инициативы по-прежнему не проявляет готовности начинать диалог с представителями непризнанных "республик" Донбасса», - заявил Песков.

Он также рассказал, обсуждение вопроса о совместном патрулировании границы Украиной и представителями боевиков связано с подготовкой к новому Нормандскому саммиту.

«О возможности ее проведения говорилось в Париже. Но в Париже был принят достаточно понятный документ, где говорилось о безальтернативности Минских договоренностей и необходимости их выполнения. Вот вопрос был именно этим и обусловлен», - сообщил представитель Путина, добавив, что не в праве разглашать другие подробности разговора политиков.

До этого мы сообщали о том, что замглавы МИД РФ Александр Глушко обвинил Украину в неготовности к диалогу с Донецком и Луганском.

Чиновник из России заявляет, что РФ продолжает настаивать на соблюдении договоренностей, что были достигнуты в рамках "нормандской встречи".

"Собираться можно, но если на земле не происходит изменений к лучшему, то польза от таких встреч весьма сомнительна", — рассказал представитель Москвы о будущей встрече.

Он также добавил, что главная проблема на пути реализации Минска в том, что "отсутствие всякой готовности Киева к нормальному диалогу с Донецком и Луганском". Таким образом Россия склоняет Украину к тому, чтобы пригласить "ЛДНР" на переговоры.

"Это обязательство вопиющим образом не выполняется, хотя оно является одним из основных условий минского пакета", — приводят слова российского дипломата российские СМИ.

Напомним, у Путина поставили Украине условие для проведения нового Нормандского саммита.

Как сообщала Politeka, США провели тайные переговоры с соратником Путина за спиной у Украины.

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